Amigos de la Alcazaba piden a la Junta que actúe ante los daños que presenta "el árbol más grande de Andalucía"

ALMERÍA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Amigos de la Alcazaba de Almería ha reclamado a la Junta de Andalucía una "actuación urgente" para resolver los daños que presenta la encina de 'La peana', ubicada en la loma de Serón (Almería), que es considerada "el árbol más grande de Andalucía" y además está declarada como monumento natural por sus características de porte, equilibrio y longevidad.

La entidad ha avisado de que desde hace días el árbol, "con más de mil años de historia" y "de extraordinaria belleza" dada su "estructura simétrica y equilibrada", presenta varias grietas longitudinales y profundas que "muestran un diagnóstico muy grave y un futuro pesimista".

En una nota, han hecho una "llamada de auxilio" para que la administración andaluza actúe con "alguna solución técnica" que permita detener el deterioro del árbol, que cuenta con 18,5 metros de altura, una copa de más de 20 metros y una base de casi 15 metros de perímetro y así devolverle la "imagen majestuosa que luce".

"Los responsables del Área de Medio Ambiente de la Consejería ya tienen conocimiento, por tanto, su propietario, Manuel Pérez Sola, y Amigos de la Alcazaba, pedimos ante todo que se actúe con la celeridad necesaria para que esta maravilla de la naturaleza se atienda y así evitemos su pérdida", han apuntado.

Amigos de la Alcazaba esperan que el ejemplar "no corra la misma suerte que su congénere la encina del Marchal del Abogado, cuyo tronco enfermo no fue capaz de soportar el peso de la gran nevada que cayó sobre ella el pasado invierno y no recibió los cuidados necesarios para salvarla".