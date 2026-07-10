Por Andalucía traslada su pésame por el incendio de Los Gallardos (Almería) y ofrece "máxima colaboración institucional"

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, valora ante los medios el debate de investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha trasladado este viernes las condolencias de la coalición a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos, en la provincia de Almería, así como ha puesto a disposición del Gobierno andaluz su "máxima colaboración institucional y política" para ayudar en todo aquello que sea necesario.

"Desde el grupo parlamentario Por Andalucía queremos trasladar nuestro pésame a las familias de las víctimas. Estamos profundamente consternados por un incendio que ha arrasado vidas y territorio", ha manifestado Maíllo en un comunicado y un audio remitido este viernes a los medios de comunicación.

El también coordinador federal de Izquierda Unida (IU), que ha suspendido una convocatoria ante los medios de comunicación que tenía prevista para este viernes en el Parlamento andaluz al hilo de este incendio, ha expresado su "esperanza" de que las personas que todavía permanecen desaparecidas puedan ser localizadas y no se sumen nuevas víctimas mortales.

El portavoz ha definido la jornada como "un día desolador para Andalucía y para la provincia de Almería", y ha trasladado también el cariño y la solidaridad de Por Andalucía a las personas heridas, a quienes han tenido que abandonar sus hogares y al conjunto de los vecinos de Los Gallardos, Bédar y las demás localidades afectadas.

Maíllo ha querido reconocer especialmente la labor de todos los profesionales que participan en el dispositivo de emergencia y extinción. "No podemos olvidar nunca el trabajo extraordinario e impagable que realizan los trabajadores y trabajadoras del Infoca, tanto en la prevención como a la hora de combatir los incendios y salvar vidas. La sociedad andaluza tiene que estar profundamente agradecida", ha señalado.

Por Andalucía ha extendido este reconocimiento al personal del 112, los cuerpos de bomberos, los servicios sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Unidad Militar de Emergencias y todas las personas que están colaborando en las tareas de extinción, evacuación, atención a las víctimas y protección de la población.

La coalición ha subrayado que, en estos momentos, "la prioridad absoluta debe ser atender a las víctimas, proteger a la ciudadanía y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia". Por ello, ha puesto a disposición del Gobierno andaluz su "máxima colaboración institucional y política" para ayudar en todo aquello que sea necesario.

"Hoy no es el momento de buscar rédito político ni de realizar acusaciones precipitadas. Habrá tiempo para conocer con rigor qué ha sucedido, analizar todas las circunstancias y extraer las conclusiones necesarias", han defendido en esa línea desde Por Andalucía.

La coalición ha advertido, no obstante, de que esta tragedia se produce cuando apenas acaba de comenzar el verano y vuelve a poner de manifiesto, a su juicio, "una realidad que Andalucía no puede ignorar", la de que los incendios forestales son "cada vez más rápidos, imprevisibles y difíciles de combatir en un contexto marcado por la emergencia climática".

"Los incendios no empiezan a apagarse cuando aparecen las llamas en verano. Empiezan a apagarse durante el otoño y el invierno, con prevención durante todo el año, montes cuidados, vigilancia, planificación y unos servicios públicos suficientemente dotados", ha señalado Maíllo.

En esa línea, desde Por Andalucía han llamado a "reforzar los recursos humanos y materiales del Infoca y de los servicios de emergencia, garantizar plantillas suficientes y estables, incrementar los trabajos forestales preventivos, fortalecer la vigilancia y los controles ambientales y revisar permanentemente los protocolos de alerta, evacuación y coordinación entre las distintas administraciones".