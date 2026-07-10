Antas (Almería) se previene ante un posible avance del fuego en Los Gallardos tras 50 desalojos en sus barrios

Dos bomberos trabajan para extinguir el fuego en un incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Plan Infoca

ANTAS (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Antas (Almería), Pedro Ridau, ha expresado su "preocupación" ante la evolución del incendio forestal que se originó este jueves en Los Gallardos, que ha obligado a desalojar a medio centenar de personas de varias pedanías de su municipio y reubicarlas en un antiguo convento, debido a los cambios experimentados por el viento en los últimos momentos.

"Ahora mismo el incendio no ha llegado a las viviendas, pero sí al término municipal de Antas en una zona de monte", ha explicado en declaraciones a Europa Press el primer edil antuso, quien ha detallado que durante la noche acudió junto con Policía Local a evacuar a los vecinos de las barriadas de Los Raimundos --que linda con Bédar-- y las zonas de Cabezo María y El Pilarico.

En total, según ha precisado el regidor, se trata de unas 50 o 55 personas, la mayoría de ellas de origen extranjero y de avanzada edad las que se han trasladado a un antiguo convento propiedad del Consistorio, donde se les ha asistido con comida, agua y abrigo.

"Les transmitía un poco de tranquilidad, porque me conocen al ser el alcalde", ha explicado en relación con los auxiliados, a quienes desplazaron a través de furgonetas a un lugar seguro. "Están preocupados porque no saben cuándo van a volver ni lo que se van a encontrar", ha añadido.

Ridao se ha mostrado prevenido a las instrucciones que los coordinadores del dispositivo de emergencias puedan facilitar ante posibles nuevos desalojos conforme evolucione el incendio, que ha dejado hasta el momento once fallecidos, ocho heridos y una veintena de personas no localizadas.

Fue en torno a las 19,00 horas de este jueves cuando el primer edil tuvo conocimiento oficial del incendio que se originó en Los Gallardos y se ha extendido también por el término municipal de Bédar, donde se han registrado los fallecidos, si bien ha reconocido que en ese momento "nadie pensaba que iba a tener la magnitud que ha tenido".

"Cuando veíamos que cada vez corría más y se acercaba más, pues lo que hicimos fue ir a desalojar a los vecinos de las barriadas cercanas a Bédar", ha explicado el alcalde, quien calcula que las llamas se alejan aún unos "cinco o seis kilómetros" del núcleo poblacional de Antas.