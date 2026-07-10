Tráfico prepara una instrucción para que la Guardia Civil acuda a auxiliar a los conductores que activen la baliza V-16

El director general de Tráfico, Pere Navarro - EUROPA PRESS

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé aprobar este verano una instrucción para que la patrulla de la Guardia Civil más cercana a la incidencia de un vehículo acuda cuando el conductor active la baliza V-16.

Así lo ha avanzado este viernes 10 de junio el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un encuentro con los medios de comunicación en la sede de la DGT en Madrid.

"Si se activa la V-16 y hay alguna patrulla en la proximidad, la patrulla acudirá en una función de auxilio a los conductores. Podrá acudir a ver si pueden ayudar", ha explicado sobre la instrucción que prepara Tráfico.

No obstante, Navarro ha precisado que "la policía de Tráfico ya lo venía haciendo", pero el objetivo de esta instrucción es "formalizarlo" ante algo que es de "sentido común".

"A la policía de Tráfico lo que más le gusta no es poner sanciones, es ir a la ayuda y auxilio a los conductores. Que nadie salga de este verano de vacaciones sin llevar la V-16 en la guantera", ha advertido.

Respecto al uso de la V-16 que, según ha celebrado Navarro es conocida en Bruselas como "la baliza española", ha subrayado que "si hay una ley en Tráfico y no se cumple, se hundo todo el sistema". "Si la ley dice que hay que llevar la V-16 para casos de incidencias, pues hay que llevar la V-16, punto", ha zanjado.

"Es un tema que son todo ventajas, es un proyecto yo diría casi de país. Otra cosa es el ambiente tóxico que se politizó y se creó un debate estéril que no lleva a ningún sitio. Las leyes están para cumplirse, esa es la base fundamental de la política de seguridad vial. Con lo cual, si la ley dice que hay que llevarla, pues acabaremos todos llevándola, punto. Y cuanto antes lo hagamos, mejor", ha sentenciado el director general de la DGT.