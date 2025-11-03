La APA, el doctor José Luis Pérez y el chef Juan Vargas, entre los ganadores de los II Premios Gamba Roja de Almería

Archivo - El chef Juan Vargas, durante la preparación de un plato. - OPP-71 - Archivo

La Autoridad Portuaria de Almería (APA), el doctor José Luis Pérez, el chef Juan Vargas y el periodista y divulgador David Baños serán los ganadores de la II Gala de los Premios Gamba Roja de Almería, que la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71) celebrará el próximo 10 de noviembre en el Teatro Apolo de la capital.

El evento reconocerá "la excelencia, la sostenibilidad y la proyección de un producto convertido en embajador de la costa almeriense y del buen hacer de su sector pesquero" y contará con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, así como de la alcaldesa de Almería, según ha informado la organización en una nota.

Durante la cita se entregarán los galardones de las distintas categorías. En Mejor Investigación y Ciencia Marina se premiará al doctor José Luis Pérez, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), por su trayectoria en el estudio y conocimiento de los ecosistemas marinos del Mediterráneo y su colaboración continuada con el sector pesquero almeriense.

El Premio al Impulso Gastronómico recaerá en el chef Juan Vargas, del Grupo IXO, por su labor de difusión de los mariscos almerienses en la alta cocina nacional e internacional, "integrando tradición y vanguardia culinaria".

El Premio a la Mejor Comunicación será para David Baños por su "trabajo constante de promoción del sector pesquero y por acercar al público la realidad, el esfuerzo y la innovación de la flota de Almería".

La APA recibirá el Premio al Apoyo Institucional por su implicación activa en el desarrollo del sector pesquero local, su colaboración con la OPP-71 y su "papel esencial en la modernización y sostenibilidad de la actividad portuaria".

Este año, además, la gala llega en un momento "especialmente significativo" para la marca Gamba Roja de Almería, que acaba de recibir un "importante reconocimiento": la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha concedido a la marca el Premio a la Innovación y la Calidad Pesquera, que será entregado el próximo 25 de noviembre en Huelva.

Este galardón supone un "apoyo institucional a la estrategia de calidad y sostenibilidad" impulsada por la OPP-71, y "consolida a la Gamba Roja de Almería como un referente del sector andaluz y nacional".

Durante los últimos años, la OPP-71 ha llevado a cabo una labor ejemplar de promoción y valorización del producto: desde la creación de la marca de calidad y la primera edición de los premios en 2024, hasta iniciativas como el concurso 'A por la Gamba Roja de Almería' celebrado durante la Feria de Agosto, "donde se combinó humor, participación y divulgación gastronómica".

La organización también ha destacado su "compromiso con la sostenibilidad, incorporando innovaciones tecnológicas como las puertas voladoras, reduciendo el consumo energético, impulsando la recogida de basuras marinas, la transformación de residuos en biodiésel y la reutilización de redes de pesca dentro de una estrategia de economía circular".

Asimismo, la OPP-71 ha subrayado "el papel fundamental de las mujeres de la pesca de Almería, muchas de ellas armadoras y protagonistas directas del éxito de este modelo pesquero sostenible".

El gerente de la OPP-71, José María Gallart, ha asegurado que la Gamba Roja de Almería "es más que un producto, es una historia de esfuerzo, innovación y amor por el mar. Estos premios son un reconocimiento colectivo a todos los que hacen posible que nuestra costa siga siendo un referente de calidad y sostenibilidad, a pesar de los grandes obstáculos que se nos ha puesto en los últimos años".