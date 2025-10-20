Aprobada una inversión de un millón de euros para mejorar la red hídrica de la Rambla de Almería

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, junto al concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juanjo Segura. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado en Junta de Gobierno Local la licitación de las obras para la renovación de la tubería general de suministro de agua para riego en la Rambla, una actuación de mejora de la infraestructura hídrica en la que el Consistorio prevé invertir un millón de euros y que contará con un presupuesto base de 1.063.333 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Esta intervención supone un "paso decisivo" para la modernización de la red de riego de la "principal arteria verde de la ciudad", una infraestructura que, con más de cuatro kilómetros de longitud, atraviesa de norte a sur la Rambla Belén y la Rambla Amatisteros, según ha indicado la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez.

La intervención, promovida por el Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, ha sido tramitada a propuesta del Área de Economía, Innovación y Contratación, responsable del expediente de contratación. Una vez abierto el proceso, las empresas interesadas dispondrán de veinte días para presentar sus ofertas.

"Con el paso del tiempo, y pese al mantenimiento realizado, esta conducción requería una renovación completa que garantice el suministro eficiente y sostenible de agua de riego y ornamental", ha indicado el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, quien ha recordado que la red abastece además casi una treintena de fuentes ornamentales distribuidas a lo largo de la Rambla.

Preguntado por las incidencias o afectación que esta actuación puede tener en el tráfico rodado, Segura ha aclarado que "ambas tuberías, con una longitud total de 3.296 metros y 986 metros, respectivamente, discurrirán baja ambas ramblas mediante soportes y anclajes mecánicos anclados a la losa superior del canal rectangular de encauzamiento".

"La única afectación se producirá en la intersección de Carretera de Granada con la Rambla, siendo mínima esa inicidencia", ha recalcado el edil 'popular'.

Sánchez, por su parte, ha añadido además que "se trata de una actuación de suma importancia dentro de la planificación municipal para la mejora de las zonas verdes, ya que la Rambla Belén constituye la principal arteria verde y espacio de encuentro de la ciudad, cuyo mantenimiento y conservación son prioritarios para este equipo de gobierno".

FIESTAS DE NAVIDAD

En el ámbito cultural y con vistas a la próxima Navidad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también, a propuesta del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, dos nuevos expedientes.

El primero corresponde a la contratación del suministro de once carrozas destinadas a la Cabalgata de SSMM los Reyes Magos, con motivo de las Fiestas de Navidad 2025-2026, con un presupuesto base de licitación de 113.740 euros.

Ocho de las carrozas serán de temática navideña, infantil y juvenil, y tres de ellas incorporarán una plataforma para actuaciones musicales en directo, con la correspondiente sonorización y medios técnicos.

Las otras tres carrozas estarán destinadas al paseo real de Melchor, Gaspar y Baltasar. Asimismo, se ha adjudicado el contrato de suministro de grupos electrógenos destinados a dotar de suministro eléctrico las actividades culturales organizadas por la Delegación de Cultura, a las mercantiles Grupo Servielec y Grupos Electrógenos Almería, por un importe total de 205.942 euros.

El plazo de duración del contrato será de un año desde su formalización, con la posibilidad de prorrogarlo anualmente hasta un máximo de tres años.