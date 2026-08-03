Asaja Almería prevé una caída del 30% en la cosecha de almendra por las heladas y la falta de lluvias

Archivo - Almendros en una explotación agrícola. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Almería prevé una reducción de en torno al 30 por ciento en la producción provincial de almendra esta campaña, que ha comenzado con una cosecha desigual por los efectos de las heladas de primavera en Los Vélez y la falta de precipitaciones de los últimos meses en zonas como el Valle del Almanzora.

Según informa Asaja en una nota, la campaña se encuentra todavía en una fase muy inicial, aunque las primeras valoraciones realizadas en las principales comarcas productoras respaldan las estimaciones efectuadas tras las heladas. No obstante, habrá que esperar al avance de la recolección y al comportamiento del mercado para conocer el balance definitivo.

En la comarca de Los Vélez, los primeros trabajos de recolección han confirmado que las pérdidas previstas se han materializado después de que las heladas de la pasada primavera provocaran "importantes daños" en los almendros.

Asaja ha señalado que las lluvias registradas durante el invierno hacían prever una buena cosecha antes de este episodio meteorológico, pero las bajas temperaturas "redujeron notablemente el potencial productivo de la zona".

Por el contrario, en municipios como Albox, Tíjola y Chirivel, donde las heladas apenas tuvieron incidencia, la campaña se presenta similar a la del año anterior e, incluso, ligeramente mejor en algunas explotaciones.

Sin embargo, la escasez de lluvias durante los últimos meses ha favorecido la aparición de almendras conocidas como "borregos", frutos que no llegan a abrirse correctamente y cuya mezcla con la almendra comercial "reduce de forma importante el precio final que percibe el agricultor".

Este problema ha llevado a algunos productores a adelantar la recolección para evitar que afecte aún más a la calidad y al valor comercial del producto. En Huércal-Overa, las primeras previsiones apuntan a una cosecha muy similar a la del año anterior, favorecida por una mejor disponibilidad de agua y una menor incidencia de este fenómeno.

A la desigual evolución de la cosecha se ha sumado la incertidumbre sobre el mercado. Las primeras estimaciones sitúan las referencias iniciales en torno a 1,10 euros por kilo para la almendra convencional y a 2,20 euros para la ecológica.

Asaja ha advertido de que todavía es "pronto para valorar el comportamiento de los precios durante la campaña" y conocer si estos compensarán la reducción de la producción registrada en parte de la provincia.

La organización agraria ha recordado que la merma productiva derivada de las heladas supone un "importante impacto económico" para numerosas explotaciones, especialmente en la comarca de Los Vélez, y ha confiado en que la línea de ayudas anunciada por la Junta de Andalucía contribuya a paliar parte de las pérdidas sufridas por los productores.

INFORME TÉCNICO PARA LOS AGRICULTORES SIN SEGURO

Asaja Almería ha recordado a los agricultores afectados por las heladas en la comarca de Los Vélez que las explotaciones que no dispongan de seguro agrario deberán contar con un informe técnico de daños elaborado antes de la recolección de la almendra para poder optar a las ayudas anunciadas por la Junta de Andalucía.

La organización ha precisado que los agricultores que hayan declarado el siniestro a Agroseguro no tendrán que realizar este informe, ya que el peritaje efectuado por la entidad aseguradora será válido para tramitar la solicitud de la ayuda.