Asaja apunta a que la sandía liderará la campaña 2025/2026 con un 9% más de superficie en Almería

Plantación de sandía en sus primeras fases de desarrollo. - ASAJA

ALMERÍA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña 2025/2026 ha arrancado en la provincia de Almería con previsiones de crecimiento en sandía y con un aumento del nueve por ciento en su superficie, que encabezará el cambio de orientación productiva del campo almeriense, según las primeras estimaciones realizadas entre los semilleros asociados y trasladadas por Asaja Almería.

En concreto, la superficie total de sandía pasará de 8.520 a 9.266 hectáreas. Por zonas, el Levante lidera este incremento con una subida del diez por ciento, hasta 7.029 hectáreas, mientras que el Poniente registrará un crecimiento del cinco por ciento, hasta alcanzar las 2.237 hectáreas. En el caso del melón, el aumento será del cuatro por ciento en el Poniente, donde se prevén 2.662 hectáreas.

Según ha detallado la organización agraria en un comunicado, este incremento responde, en buena medida, a la situación vivida en los cultivos de otoño e invierno. A pesar de los buenos precios registrados en algunos productos, la elevada incidencia de enfermedades ha llevado a muchos productores a apostar por la sandía y el melón en esta próxima campaña.

En cuanto al desarrollo del cultivo, los primeros trasplantes han mostrado "dificultades de cuaje debido a las condiciones climáticas y al comportamiento de los polinizadores". Desde la asociación han indicado que será la próxima semana cuando se puedan aportar datos más precisos sobre esta situación.

Respecto a la sandía al aire libre, aunque todavía es pronto para cifras definitivas, apuntan a una superficie similar a la campaña anterior en Almería, en torno a 2.750 hectáreas, y a un ligero descenso en Castilla-La Mancha.

Con más superficie en el campo y las primeras plantaciones ya en marcha, la campaña 2025/2026 comienza a "tomar forma". Asaja subraya que las próximas semanas serán clave para confirmar si las previsiones se consolidan.