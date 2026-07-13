Asociaciones de Guardia Civil se concentran este lunes en protesta por el "cierre" del cuartel de Roquetas (Almería)

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). - PP DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil tienen previsto concentrarse este lunes frente al Puesto Principal de Roquetas de Mar (Almería) para mostrar su "rechazo" al cierre de esta instalación con la implantación de la Policía Nacional en el municipio.

Las entidades han solicitado el apoyo de la ciudadanía en esta concentración que tendrá lugar frente al cuartel roquetero a partir de las 11,00 horas en protesta por la medida que obligará a desplazar a más de 180 agentes, además de otros de los que depende la seguridad del centro penitenciario de El Acebuche y la Subdelegación del Gobierno en Almería.

Hasta siete asociaciones profesionales --AUGC, AEGC, Jucil, Aprogc, Cabos, IGC y UnionGC-- han ratificado su posición tras haberse reunido el sábado con el coronel jefe de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, para abordar la decisión trasladada el pasado día 8 por el general Jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega.

En un comunicado conjunto, las asociaciones han asegurado que los órganos de dirección de la Guardia Civil mantienen su postura de "no continuar prestando servicio en Roquetas de Mar" una vez se produzca la entrada de la Policía Nacional en el municipio, que prevé el despliegue progresivo de 210 agentes desde finales de este año.

Las entidades han defendido de nuevo la presencia de ambos cuerpos policiales en el municipio de más de 110.000 habitantes "mediante un reparto equilibrado y equitativo de competencias, tanto en representación institucional como en carga de trabajo, población, extensión territorial e índices delincuenciales".

"No aceptamos que se trate a la Guardia Civil como un cuerpo policial de segunda", han añadido desde antes de recordar que la Guardia Civil lleva "décadas prestando servicio" en el municipio "con profesionalidad, compromiso y conocimiento de su realidad social y delincuencial".

Con ello, han rechazado también un modelo que "desplace o relegue a la Guardia Civil a un papel secundario" cuando en Andalucía existen 25 municipios en los que "se mantienen competencias compartidas entre Policía Nacional y Guardia Civil", lo que hace "aún más difícil de entender que no se contemple esta misma posibilidad para Roquetas de Mar".

"Si este modelo ya funciona en otros municipios andaluces, no existen razones suficientes para descartarlo en una localidad con la importancia y singularidad de Roquetas de Mar", han advertido. Las asociaciones han afirmado además desconocer la distribución de las vacantes tras el cierre.