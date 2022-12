El asturiano Javier Alonso Mier realiza una radiografía de la vida campestre en su libro 'La vida en el monte'

ALMERÍA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El autor asturiano Javier Alonso Mier ha publicado 'La vida en el monte', una obra "realista" en la que muestra "de forma sencilla y cautivadora" las anécdotas y curiosidades de la vida rural en base a sus experiencia y a haber dedicado su vida a estar entre animales y pastores en su tierra natal.

Según ha indicado en una nota editorial Círculo Rojo, el lector "va a encontrar descripciones detalladas, tanto de los espacios donde se desarrollan las tramas como de todas las personas y animales que van apareciendo, ya que los conocimientos del autor sobre todos los temas y lugares en que se ambienta son muy precisos debido a que él mismo forma parte también de estas historias reales".

Javier Alonso Mier (Carreña de Cabrales, Asturias, 1971) creció rodeado de lo que más le apasionaba, los animales, y eso "sin duda fijó en él para siempre la admiración y el respeto por cada especie".

Tras abandonar la escuela con apenas 14 años, se incorporó a la explotación familiar haciéndose cargo del rebaño de cabras y algunas vacas que sus padres le asignaron. Su vida dedicada al pastoreo en los montes de Cabrales le inspiró para escribir este libro que al final "no deja de ser la historia de su juventud en un breve relato".

Al cumplir los 18 años y acabar con el servicio militar en el que ejerció de bombero de la base aérea de la Virgen del Camino en León, se instaló como autónomo en la rama agraria hasta que se fue a vivir a Extremadura, donde empezó a trabajar como personal laboral para la administración de esta comunidad autónoma.

Al igual que la música, su otra atracción es la literatura, "que lo atrapó cuando durante los recreos en el colegio público de Arenas de Cabrales se refugiaba en la biblioteca a sumergirse en las aventuras de Julio Verne".

Sus ratos libres siempre los dedica a escribir artículos, cuentos o libros que al final acaban en un cajón, pero un día decidió que iba a escribir un libro y publicarlo, y este, que seguro no será el último, no podía tratar de otro tema que no fuera el monte, los animales y los verdaderos protagonistas, los pastores.

"Después de poner el punto final y escudriñar entre toda la marabunta de editoriales que se ofrecen en el mercado, se decantó por esta, Círculo Rojo, por ser la que más facilidades y oportunidades le ofrecía para hacerlo público", afirma el sello de autoedición. Haber conocido de primera mano el monte y sus moradores ha hecho que "tan solo tuviera que plasmar las experiencias en un papel, porque en su mente se conservan intactas".