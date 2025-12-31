El Auditorio de Almería cerró 2025 con la exhibición de ballet clásico y belleza musical de 'Giselle'

'Giselle', En El Auditorio De Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ALMERÍA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal Maestro Padilla ha despedido 2025 con otra "excelente buena entrada" gracias a la obra 'Giselle' de la mano del Ballet Clásico Internacional. 'Giselle', con música del compositor francés Adolphe Adam, se basa en el cuento 'De l'Allemagne' de Heinrich Heine, con libreto de Théophile Gautier y Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges. La partitura de Adam es célebre por su riqueza melódica y su capacidad para capturar la atmósfera pastoral del primer acto y el mundo etéreo del segundo como quedó reflejada en una representación que contuvo la respiración y mantuvo la atención del público durante todo su desarrollo.

El Ayuntamiento de Almería ha señalado en una nota de prensa que "la música inmortal de 'Giselle' lució con brío y delicadeza, como los movimientos de un elenco de auténtica altura", dirigidos por Andréi Sharáyev, al mando del lado artístico de una compañía liderada por Tatiana Solovieva, que lleva recorriendo el mundo con sus espectáculos desde hace más de treinta años y que Almería ha podido disfrutar ya otros años con otros clásicos como 'El Cascanueces' y 'El lago de los cisnes'.

El argumento gira en torno a Giselle, una campesina, que se enamora de Albrecht, un noble que se hace pasar por aldeano. Al descubrir que Albrecht está comprometido con otra, enloquece y muere. 'Giselle' es un ballet que definió el romanticismo y que perdura por su emotiva historia de amor, traición y redención, emociones multiplicadas a través del lenguaje universal de la expresión corporal, la música y una escenografía idónea para centrar la atención del espectador durante todo el metraje, influyendo en coreógrafos posteriores como Marius Petipa y otros muchos, que sigue siendo un pilar en los repertorios de compañías de todo el mundo.