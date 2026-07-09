La AUGC pide reunirse con el subdelegado para aclarar la reorganización de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha solicitado una reunión con el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, para aclarar la reorganización de efectivos en Roquetas de Mar, donde más de 180 agentes serán trasladados a otras localidades con la implantación de la Policía Nacional dejando sin miembros el puesto principal de municipio.

Desde la asociación han trasladado a Europa Press la "incertidumbre" de la medida anunciada este miércoles por el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, que también afectará al equipo territorial de Policía Judicial así como a los servicios de seguridad de la prisión de El Acebuche y de la misma Subdelegación de Gobierno.

Los planes de la Guardia Civil, trasladados a la opinión pública a través de una nota de prensa, adolecen de "concreción" para la asociación profesional, desde donde han reclamado plazos concretos así como el desarrollo de medidas alternativas para reubicar a los efectivos, entre ellas, la anunciada construcción de un nuevo puesto en Vícar.

El secretario provincial de la AUGC, Víctor Vega, ha recalcado que la decisión del instituto armado no solo afecta a los agentes sino también a sus familias, muchas de ellas desde hace años en el municipio y con hijos en edad escolar que, ante un eventual cambio de destino, también verían alteradas sus vidas.

Desde la Federación Andaluza de la AUGC también han recalcado que la decisión reorganizativa va a hacer que desaparezcan "de un plumazo" y "sin concretar plazos" más de 180 agentes sin saber "cuántos absorberá el futuro cuartel de Vícar" y "cuántos quedarán fuera".

"Una vez más, la mano del Gobierno a través de su brazo ejecutor el ministro del Interior, el inefable Marlaska, desprecia a los Guardias Civiles y sus familias", han criticado ante lo que ven como una posible "maniobra iniciadora de la paulatina desaparición de la Guardia Civil".

AUGC ha lamentado también que una decisión de tal calado se adopte "al margen de los representantes legítimos de los guardias civiles, que son las asociaciones profesionales"; máxime cuando la Guardia Civil ha ejercido durante décadas en Roquetas de Mar.

Para la asociación, "no es normal que una de las unidades policiales de la Guardia Civil con mayor carga de trabajo de España, con más de 12.000 diligencias y más de 1.000 detenidos al año sea desmantelada de la noche a la mañana por razones técnicas". "Se desmantela por razones políticas", han apostillado.