Auxilian a un desparecido que cayó por un talud de varios metros en un paraje de Pulpí (Almería)

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a un persona desparecida que fue localizada herida en un paraje de difícil acceso de Pulpí (Almería) después de que hubiera caído varios metros por un talud, lo que le había impedido levantarse o solicitar ayuda, ya que además se había quedado sin batería en su teléfono móvil.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, el rescate tuvo lugar en la tarde del pasado lunes cuando el afectado llevaba ya casi 24 horas desaparecido; una situación que sus familiares habían denunciado formalmente ante la Guardia Civil.

A través de un dispositivo de búsqueda apoyado por la Policía Local de Pulpí, los agentes se encaminaron hacia una zona de difícil acceso del paraje La Bomba después de que un testigo señalara además que había visto al desaparecido sobre las 23,00 horas del día 2 de noviembre cuando caminaba por la circunvalación de Pulpí en dirección a San Juan de los Terreros.

Los agentes lograron localizar a la persona desaparecida en un talud de unos cuatro metros de profundidad, en una finca de hortalizas del paraje La Bomba. El afectado presentaba lesiones leves ocasionadas por la caída.

Una vez rescatada, la persona fue asistida por los servicios médicos de emergencias y trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Pulpí, siendo posteriormente derivada al Hospital de Huércal-Overa para su evaluación.