La Policía rescata de madrugada en Almería a un hombre con alzhéimer que llevaba 12 horas desaparecido

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Almería ha auxiliado a un hombre de avanzada edad con Alzheimer que llevaba unas doce horas desaparecido tras abandonar el Hospital Universitario Torrecárdenas y que, finalmente, fue localizado de madrugada tendido en el suelo en un paraje de difícil acceso "desorientado, muy débil y con problemas de movilidad" que le impedían regresar por sus propios medios.

La intervención se desarrolló durante la madrugada del pasado 1 de noviembre, después de que el servicio de emergencias 112 comunicara la desaparición, según ha indicado la Comisaría en una nota.

De forma simultánea, un familiar acudió a dependencias policiales para alertar de lo sucedido, por lo que se organizó un dispositivo de búsqueda con la participación de cuatro dotaciones del Grupo de Atención al Ciudadano.

Desde la Sala 091 se consiguió contactar con el varón por teléfono, quien debido a su desorientación ofreció referencias "incongruentes". Tras media hora de conversación, los investigadores extrajeron algunos detalles que permitieron acotar el rastreo entre las barriadas de Torrecárdenas y Piedras Redondas y el entorno del cementerio.

La información obtenida desde la sala y la búsqueda sobre el terreno permitieron dar con el desaparecido en un descampado próximo al perímetro del cementerio, quien "no podía salir de allí sin ayuda". El hombre fue evacuado en ambulancia tras ser un traslado a pie fuera del lugar en el que fue hallado.