Aviso amarillo este jueves en Almería por altas temperaturas de hasta 38 grados

Archivo - Dos mujeres pasean en Almería. Archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 27 de agosto, avisos de nivel amarillo en la provincia de Almería por altas temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados centígrados a lo largo de la jornada.

Según informa la web de Aemet, consultada por Europa Press, el aviso permanecerá activo entre las 13,00 y las 20,00 horas en la comarca del valle del Almanzora y Los Vélez.

Asimismo, en el conjunto almeriense se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas, por su parte, experimentarán un ascenso, mientras que los vientos soplarán moderados de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral.

Por su parte, Andalucía tendrá cielos poco nubosos en el tercio oriental, con intervalos nubosos por la tarde que pueden ir acompañados de tormentas ocasionales y precipitaciones débiles o localmente moderadas.

Además, las temperaturas mínimas se mantendrán en descenso en la mitad oriental y con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas no sufrirán muchos cambios en el litoral mediterráneo pero experimentarán un descenso en el resto.

Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo por la tarde. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral almeriense al final del día.