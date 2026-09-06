Devueltos 21 migrantes a Marruecos tras apedrear a una patrulla de militares en Ceuta

Varios militares en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 ciudadanos marroquíes han sido devueltos a su país de origen tras apedrear este sábado por la noche a miembros de una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaban realizando trabajos de vigilancia en la zona de la playa El Trampolín de Ceuta, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en una de las zonas más afectadas tras la entrada masiva, como son el Trampolín y Benítez (contiguas entre si) durante la pasada madrugada. Los inmigrantes aprovecharon que estaban en una posición de cierta altura para apedrear al Ejército, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales ni materiales.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que a los 21 migrantes se les dio a elegir entre retornar voluntariamente a Marruecos o prestar declaración ante el juzgado correspondiente, al carecer de antecedentes penales, y todos optaron por regresar a su país.

ATME EXIGE EL RECONOCIMIENTO COMO AGENTES DE LA AUTORIDAD

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado en sus redes sociales este suceso y ha lamentado que se repita por tercera vez en diez días.

Fuentes de la asociación han explicado a Europa Press que ninguno de los militares sufrió heridas graves.

ATME ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente" y ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad.