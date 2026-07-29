El Ayuntamiento de Almería aprueba por 375.000 euros la conexión entre la Rambla de Belén y el Muelle de Levante

Ámbito de la conexión entre la Rambla de Belén y el Muelle de Levante, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto técnico para ejecutar una nueva fase de la conexión de la Rambla de Belén con el Muelle de Levante, que saldrá a licitación por 375.602 euros y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses para completar el itinerario peatonal entre la Rambla, el Paseo de Almería y el frente portuario dentro del proyecto Puerto-Ciudad.

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado el visto bueno a la actuación, que corresponde a la primera fase de la conexión, excluida la separata del nuevo paso de peatones entre el Parque Nicolás Salmerón y el acceso al puerto, ya ejecutada.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el paso peatonal se concibió como una separata para acompasar su ejecución al desarrollo de las obras del proyecto Puerto-Ciudad. Una vez publicado el anuncio de licitación, las empresas interesadas contarán con un plazo de 20 días naturales para presentar sus ofertas.

La nueva permitirá reforzar la integración física, urbana y visual entre la ciudad y su puerto, uno de los ejes estratégicos de transformación que el Ayuntamiento impulsa de forma coordinada con la Autoridad Portuaria de Almería (APA).

La actuación comprende la renovación integral de la acera situada en la margen derecha de la calle Reina Regente y su continuación a través del Parque Nicolás Salmerón hasta enlazar con el nuevo paso peatonal. El ámbito de las obras alcanza una superficie aproximada de más de 1.500 metros cuadrados.

El proyecto mantiene los criterios de diseño y urbanización utilizados en la remodelación del Paseo de Almería, y prevé emplear los mismos materiales, pavimentos, mobiliario y alumbrado para ofrecer una "imagen homogénea y continua" en todo el recorrido.

Las obras también incluyen la renovación de los pavimentos, la mejora de la accesibilidad, la ampliación de la acera y la creación de nuevas áreas ajardinadas que separarán el tránsito peatonal del tráfico rodado.

Asimismo, se contempla la reposición y plantación de palmeras, la renovación del alumbrado público, la instalación de una nueva red de riego, la adaptación de la red de pluviales y la sustitución de la señalización y de los equipos semafóricos para adaptarlos a la nueva configuración del espacio urbano.

ESTRATEGIA DE CIUDAD

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha destacado que "seguimos dando pasos firmes para hacer realidad una de las actuaciones urbanas más importantes para el futuro de Almería".

"Tras la ejecución del nuevo paso peatonal, iniciamos ahora una nueva fase que permitirá prolongar la transformación del Paseo de Almería hasta el puerto con un espacio accesible, moderno y de alta calidad urbana", ha añadido.

Cabrera ha subrayado que "este proyecto responde a una estrategia de ciudad que persigue eliminar barreras, mejorar la movilidad peatonal y reforzar la conexión entre el centro histórico, la Rambla, el Paseo y el frente portuario, acompañando el desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad y consolidando un nuevo eje de centralidad para Almería".

La edil almeriense ha recordado que la actuación forma parte del proyecto diseñado por el arquitecto Antonio Góngora para resolver la conexión entre la Rambla de Belén y el Muelle de Levante, concebido como una intervención por fases para acompasar su ejecución a las distintas actuaciones previstas por el Ayuntamiento y la APA.

Una vez concluidas estas obras, el Ayuntamiento continuará con las siguientes fases previstas del proyecto para culminar la integración urbana entre la ciudad y el puerto, en consonancia con el proceso de transformación urbana de la capital.