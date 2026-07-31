Comienzan a retornar voluntariamente a Marruecos migrantes que entraron a Ceuta

Sigue en directo la entrada de migrantes a Ceuta desde Marruecos

Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio.
Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio. - Marcos Moreno - Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 31 julio 2026 9:12
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CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo, según ha podido comprobar Europa Press. Los retornos comenzaron a producirse a última hora de la noche.

A su vez, continúan entrando migrantes a la ciudad autónoma, si bien la afluencia, que no ha aflojado durante la madrugada, se ha ido reduciendo a primera hora de esta mañana, mientras miles de jóvenes han deambulado por las calles del municipio ceutí.

((Seguirá ampliación))

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