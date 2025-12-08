El Ayuntamiento de Almería aprueba licitar las obras de 92 viviendas protegidas en régimen de venta en la Vega de Acá

Imagen que recrea el futuro proyecto que licitará la Empresa Municipal de Vivienda 'Almería XXI' en la Vega de Acá. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Vivienda 'Almería XXI' aprobó en su reunión del Consejo de Administración la licitación de las obras para la construcción de un edificio plurifamiliar para 92 viviendas protegidas, locales, trasteros y garajes en la parcela RPA 1/1 del sector SUP-ACA 09/802, en la Vega de Acá.

De acuerdo al proyecto que ha redactado 'Lotoarq SLP', y obtenida la correspondiente licencia municipal de obras y calificación provisional, las obras de esta promoción se licitarán próximamente con un presupuesto de 13,20 millones de euros (IVA incluido), según el acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda del día 25 de noviembre.

El plazo de ejecución de obras previsto es de 24 meses. Esta promoción cuenta con un préstamo hipotecario autorizado por el Pleno del Ayuntamiento de Almería, en sesión celebrada el pasado 27 de agosto, por un importe máximo de 19.762.257,94 euros, con la entidad Caixabank, según una nota del Ayuntamiento.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y consejera delegada de 'Almería XXI', Eloísa Cabrera, ha adelantado que "en breve se licitarán las obras de este proyecto, con el objetivo de iniciar los trabajos constructivos de esta nueva promoción, en una de las zonas de expansión que se viene produciendo en la Vega de Acá, a lo largo del primer trimestre de 2026".

Actuación esta que se suma a las promociones de 'Almería XXI' actualmente en marcha, en el Casco Histórico, Nueva Andalucía y otra más en la Vega de Acá, "todas ellas promovidas en el marco del objetivo municipal de alcanzar en esta corporación la construcción de más de 600 viviendas en régimen de venta, alquiler y alquiler con opción a compra", ha subrayado Cabrera.

Esta nueva promoción, con una edificabilidad total de 13.020,84 metros cuadrados, se construirá sobre una parcela con una superficie de 3.742,56 metros cuadrados.

En esta parcela se proyecta un conjunto de dos edificios dispuestos longitudinalmente de norte a sur y con sus fachadas principales hacia este y oeste, con separación entre ambos y a linderos cumpliendo las exigencias urbanísticas.

El portal 1, ubicado al este, posee planta baja más 7 plantas sobre rasante, destinadas a 53 viviendas plurifamiliares, 3 ascensores, pasillos comunes, portal y una agrupación de 20 trasteros en planta baja, completándose en esta planta con un local comercial sin uso ni distribución, que posee acceso desde la vía pública.

El portal 2 posee planta baja más 5 plantas sobre rasante destinadas a 39 viviendas plurifamiliares, 2 ascensores en el núcleo de comunicación vertical, agrupación de 22 trasteros en planta baja y un local destinado a sala social y aseos anejos, para uso de la Comunidad de propietarios.

Se proyectan 92 viviendas en nueve tipos distintos, de las cuales 74 son de 3 dormitorios (4 de ellas adaptadas), 10 son de 2 dormitorios y 8 son de 4 dormitorios.

Ambos edificios se conectan bajo rasante por el sótano aparcamiento, en el que se han proyectado 92 plazas de aparcamiento (una por vivienda) y 19 trasteros, algunos vinculados a plazas de aparcamiento y otros independientes. La rampa de acceso al garaje es descubierta y se ubica en el extremo sureste de la parcela, con acceso desde la Avenida Cánovas del Castillo.

La cubierta superior de ambos portales o edificios es plana y transitable desde cada escalera, y se prevé para uso comunitario y de ubicación de instalaciones.

El conjunto se completa con la urbanización del resto de parcela no ocupada por los edificios, dotando de zonas verdes y senderos peatonales, con acceso peatonal principal por el extremo norte de la parcela, desde la calle Nueva Sortina.

EJECUCIÓN DE 18 PROMOCIONES DE VIVIENDAS

En estos momentos, a través de 'Almería XXI', se han ejecutado dieciocho promociones de viviendas (1.055 viviendas entregadas a sus propietarios); cuatro están en pleno proceso de ejecución: dos en Nueva Andalucía (61 en venta y otras 33 en alquiler), en San Cristóbal (4 en alquiler) y una más en la Vega de Acá (74 en venta).

En trámite de ejecución, además de la anunciada ahora para su licitación, se prevén otras cuatro promociones: dos en San Cristóbal, una más en la Vega de Acá y otra en Nueva Andalucía, con un total de 177 viviendas proyectadas.

Adicionalmente, en fase de concurso, se encuentra los contratos de servicios de redacción de proyectos, dirección de obras y estudio de seguridad y salud correspondiente al desarrollo del PERI-NAN-02/106, en el Barrio Alto. Cinco parcelas en este ámbito para el que se prevé la construcción de más de un centenar de viviendas en alquiler.