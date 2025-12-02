El Ayuntamiento de Almería concede 99.000 euros en subvenciones a asociaciones vecinales y colectivos sociales

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a representantes de las asociaciones vecinales y colectivos beneficiarios de las subvenciones municipales. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha concedido 79.000 euros a 32 asociaciones y federaciones vecinales "para seguir haciendo de Almería una ciudad mejor" y ha entregado además la resolución de subvenciones en materia de integración de personas con problemas de drogodependencias, dotada con otros 20.000 euros. Estas ayudas suman 99.000 euros correspondientes al Área de Integración Social, Participación y Distritos.

Con el objetivo de promover la integración social y la participación ciudadana, "elementos clave" para el Ayuntamiento de Almería, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha entregado este martes la resolución de estas dos convocatorias de subvenciones, según ha destacado el Consistorio en una nota.

Acompañada por el concejal Óscar Bleda y por técnicos municipales, la regidora ha asegurado que "la Almería que conocemos hoy no sería posible sin la labor de las asociaciones que diariamente mejoran la dinámica vecinal de los barrios y ayudan a otras personas".

Para Vázquez, este "movimiento movilizador de la sociedad es quien sensibiliza a los almerienses sobre los problemas reales que afectan a muchas personas". "El asociacionismo vecinal y social es quien ayuda a que Almería sea una ciudad más comprensiva, más unida y más humana", ha asegurado.

En cuanto a las subvenciones para la promoción del tejido asociativo vecinal, la convocatoria estaba dividida en dos líneas. Por un lado, la dirigida a entidades asociativas, donde se han concedido 70.000 euros entre una treintena de asociaciones. Y por otra, la dirigida a las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, dotada con 9.000 euros.

En este 2025 han resultado beneficiarias las asociaciones Casco Histórico, Castell del Rey, Mediterráneo Oliveros, Frutales de los Cortijillos, Santa Isabel Los Pinares, Comunidades de Retamar-El Toyo, Parque Nicolás Salmerón-Puerta de Europa, Bastetania, La Palmera, Nueva Almariya, Los Llanos, Las Sirenas, San Antonio de los Molinos, El Barco de las 500, Bahía de Costacabana y Jairán.

También figuran Santa Rita Centro, Paraje Guillén, San Antonio de Ciudad Jardín, La Torre, El Centimillo, Nuestra Señora del Carmen del Alquián, Nueva Ilusión Fénix, Alfareros-Plaza de Toros, Bomar, Humilladero, Albahaca, Venta Gaspar Sol y Arena, Polígono Azcona Nueva Andalucía y San Urbano. Además, han resultado beneficiarios los proyectos presentados por las FAVAs Argar y Distrito Uno.

"Desde el Ayuntamiento de Almería queremos estar cerca de vosotros", ha trasladado la alcaldesa, quien ha asegurado que "entre todos, vecinos y administraciones, tenemos que seguir de la mano para hacer de Almería una ciudad mejor en todos los aspectos".

INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON ADICCIONES

Por otro lado, la alcaldesa ha entregado las resoluciones a las asociaciones beneficiarias de la convocatoria de subvenciones en materia de integración de personas con problemas de adicciones.

Las tres entidades han sido la Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación 'Rompe la Apuesta', con un proyecto de prevención del juego patológico y promoción de un ocio saludable y consciente; y la Asociación Nuevo Rumbo de Almería, con su proyecto 'Actívate' de prevención y autoayuda con deporte y estilo de vida saludable para reeducar hábitos y crear un entorno saludable y motivador que reduzca el riesgo de recaídas.

También ha resultado beneficiaria la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería (ARA), con su 'Taller de autoconocimiento, automotivación y aceptación' cuyo objetivo es reeducar la gestión emocional y fomentar la aceptación personal como base de la recuperación.

"Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro compromiso y por hacer de Almería una ciudad con alma", ha declarado Vázquez, quien ha destacado que estas subvenciones "son una herramienta fundamental para seguir construyendo una ciudad más inclusiva, participativa y solidaria de la mano de las asociaciones y de las entidades que trabajan cada día por la integración de las personas con problemas de adicciones".