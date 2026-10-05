El Ayuntamiento de Almería denuncia en los juzgados la acampada por la vivienda al ver "ocupación ilegal" de la calle

Acampada de protesta por la situación de la vivienda en la Plaza de Emilio Pérez de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha manifestado este lunes que el Consistorio ha interpuesto una denuncia ante los juzgados contra la veintena de personas que mantienen la acampada de protesta por la situación de la vivienda en la Plaza de Emilio Pérez, en el extremo sur del Paseo de Almería, al ver una "ocupación ilegal de la vía pública".

A preguntas de los grupos municipales de IU-Podemos y de Vox, la edil ha explicado al final del Pleno del Ayuntamiento de Almería que el "asentamiento" surgido durante la tarde de este domingo en dicho punto tras la manifestación promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos se da de forma "ilegal".

Así, ha explicado que se ha dado traslado a la Subdelegación de Gobierno de la denuncia interpuesta al tiempo que ha llamado a "distinguir entre las manifestaciones" que están "autorizadas" con "todo el rigor necesario" y este otro acto.

"Como cualquier ciudadano, no pueden ocupar la vía pública de manera ilegal porque también tenemos que primar el cumplimiento de las ordenanzas y el derecho también de los vecinos a la seguridad, a la buena convivencia, al respeto al silencio y, en fin, todas esas cosas", ha añadido la concejal.

La concejal ha contestado de este modo a las preguntas del portavoz del Vox en el Consistorio almeriense, Juan Francisco Rojas, quien ha querido saber si la protesta tiene "permiso" de la Subdelegación, qué duración se había comunicado y si había también autorización municipal.

De igual modo, se ha interesado por conocer si, en su caso, se prevé imponer "sanciones administrativas" por "ocupación indebida del espacio público y por obstaculizar la circulación peatonal" a quienes participan en la acampada desde este domingo.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Alejandro Lorenzo, ha querido saber si desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la Policía Local que "actúe contra esta protesta pacífica".