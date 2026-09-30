El Ayuntamiento de Almería destina casi un millón de euros al alumbrado navideño, que llegará a casi 50 calles y plazas

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ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a través de su junta de gobierno el suministro para el alumbrado extraordinario de Navidad, que alcanzará a medio centenar de calles y espacios públicos de la ciudad, por un importe de 970.238,50 euros a la empresa Iluminaciones Ximénez.

La decoración contará con cerca de 200 arcos, motivos luminosos, figuras tridimensionales y otros elementos, toda vez que el contrato contempla también su transporte, instalación, mantenimiento, puesta en funcionamiento y posterior desmontaje, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El Paseo de Almería prevé la iluminación de 80 árboles, 18 arcos especiales y 15 elementos ornamentales, "reforzando su condición de eje comercial, hostelero y de encuentro en el centro de la ciudad".

A ello se sumarán dos grandes abetos luminosos de 18 metros de altura en Puerta Purchena y Plaza de las Velas, además de decoración en plazas, edificios emblemáticos y otros espacios públicos de la ciudad.

Complementariamente, la Navidad también tendrá este año como epicentros de actividad e iluminación extraordinaria el Parque Nicolás Salmerón y la Plaza de la Catedral, en ambos casos con elementos y espectáculos singulares.

LA PISTA DE HIELO, A LAS ALMADRABILLAS

El Ayuntamiento también ha licitado el contrato para la instalación temporal de la pista de hielo, que este año abandona su habitual emplazamiento en la Rambla Federico García Lorca para ocupar un espacio en Las Almadrabillas, junto al Cable del Mineral y la ballena.

Así, se establece la instalación de dos pistas de hielo natural contiguas, una destinada a adultos y otra específicamente infantil, que podrán comenzar a funcionar desde el 25 de noviembre --o desde la fecha de inauguración oficial de la Navidad si esta fuera posterior-- hasta el 6 de enero, con un horario general de 10,00 a 22,00 horas.