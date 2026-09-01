El Ayuntamiento de Almería eleva un 20% el presupuesto navideño para luces con el renovado Paseo como protagonista

Archivo - Cabalgata de Reyes Magos en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha comenzado los preparativos para celebrar la próxima Navidad con la aprobación de expediente para el alumbrado extraordinario, que prevé una inversión un 20% superior a la anterior con 1.010.350 euros, para aumentar la iluminación a casi medio centenar de calles y espacios públicos con el Paseo de Almería como especial protagonista tras las obras de remodelación y peatonalización.

Una vez cerrada la feria, la concejal de Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha destacado que esta licitación "refleja la planificación y el trabajo continuado que hay detrás de las grandes celebraciones de la ciudad". "Esa anticipación nos permite no solo garantizar la prestación de los servicios, sino seguir mejorando y ampliando la presencia de la Navidad en nuestras calles", ha destacado.

El contrato comprende el suministro en alquiler de los elementos luminosos, además de su transporte, instalación, mantenimiento, puesta en funcionamiento y posterior desmontaje, para un periodo navideño que se extenderá desde finales de noviembre hasta el 6 de enero de 2027.

La inversión prevista permitirá incrementar el número de puntos de iluminación y extender la decoración navideña hasta casi medio centenar de calles y espacios públicos, incluyendo cerca de 200 arcos, motivos luminosos, figuras tridimensionales y otros elementos ornamentales.

Dentro de este despliegue tendrá un protagonismo especial el Paseo de Almería, que estrenará su nueva configuración urbana también en Navidad tras la conclusión de las obras de remodelación. La propuesta técnica contempla para el Paseo la iluminación de 80 árboles mediante cordones luminosos, además de 18 arcos especiales y 15 elementos sobre báculos y piedras.

El objetivo es que la iluminación extraordinaria acompañe la transformación experimentada por el Paseo y contribuya a potenciar durante la Navidad su nueva imagen y su condición de eje vertebrador del centro de la ciudad, "favoreciendo además la actividad comercial, hostelera y turística".

DOS ABETOS Y DECORACIÓN EN PLAZAS

Junto al Paseo, la iluminación se extenderá por numerosos puntos del centro y de otros ámbitos de la ciudad. Entre los elementos de mayor formato destacan dos abetos luminosos de 18 metros de altura, que estarán situados en Puerta Purchena y Plaza de las Velas.

A ellos se sumarán figuras tridimensionales y diferentes motivos de suelo en espacios como Plaza Manuel Pérez 'Tomatito', Plaza de San Sebastián, Virgen del Mar, Reyes Católicos, Parque de la Estación, Plaza Marqués de Heredia, Plaza Pierre de Coubertin, Plaza Vieja, Reina Regente o Plaza Circular, además de decoración específica en las rotondas de Alcaldía y del Cable Inglés.

La propuesta incluye igualmente la decoración de la circunvalación del Mercado Central, con elementos vegetales iluminados, así como la iluminación del Mercado Navideño y de fachadas de edificios emblemáticos como el Ayuntamiento, el Teatro Apolo y el propio Mercado Central.

Dentro del conjunto de recursos previstos se mantendrá también la iluminación y el espectáculo de luz y música de la Plaza de la Catedral, integrado un año más en el conjunto de la ambientación navideña de la ciudad.

Con este despliegue, el Ayuntamiento persigue no solo engalanar la ciudad durante las fiestas, sino utilizar la iluminación "como un elemento más de dinamización del centro, del comercio y de los espacios públicos, extendiendo la ambientación navideña por diferentes calles y plazas".

13 TONELADAS DE CARAMELOS PARA LA CABALGATA

La planificación de la Navidad incluye igualmente otros contratos fundamentales para su desarrollo. Hasta este 2 de septiembre permanece abierto el plazo para presentar ofertas al suministro, en régimen de arrendamiento, de las carrozas de la Cabalgata de Reyes 2027, con un presupuesto base de licitación de 97.000 euros.

El contrato contempla un total de once carrozas para la Cabalgata del próximo 5 de enero: ocho de temática navideña, infantil y juvenil y tres correspondientes a los tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar.

A este expediente se suma el aprobado por la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Área de Economía, Contratación y Función Pública, para el suministro de 13.000 kilogramos de caramelos destinados a la Cabalgata de Reyes, con un presupuesto base de licitación de 74.360 euros.

El pliego establece las condiciones del suministro atendiendo, entre otras cuestiones, a su tipología, ingredientes, sabores, presentación, número de unidades por kilogramo y productos sin gluten.

La actividad contractual del Ayuntamiento alcanza también algunas de las grandes celebraciones de 2027. Recientemente se ha aprobado el expediente para contratar los servicios de diseño, producción y realización de los espectáculos de fuegos artificiales de la Noche de San Juan y de la clausura de la Feria y Fiestas de Almería 2027, con un presupuesto base de 38.968,05 euros. El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales.

La contratación prevé dos espectáculos diferenciados y de bajo impacto sonoro: uno para la Noche de San Juan, centrado especialmente en efectos lumínicos y cromáticos, y otro piromusical para la clausura de la feria, combinando música y efectos pirotécnicos.