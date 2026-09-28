El Ayuntamiento de Almería lanza ayudas de hasta 5.000 euros para impulsar el emprendimiento juvenil

Los concejales Óscar Bleda y Ana Trigueros durante la presentación de la nueva convocatoria de ayudas al emprendimiento juvenil en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este lunes una nueva convocatoria de subvenciones para fomentar el talento emprendedor y el emprendimiento juvenil en la ciudad, dotada con 40.000 euros y con ayudas de hasta 5.000 euros por empresario para proyectos de nueva creación o empresas con una antigüedad máxima de dos años.

El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de octubre, después de que la convocatoria haya sido aprobada en junta de gobierno local y publicada el pasado 24 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, la iniciativa tiene como objetivo que los jóvenes encuentren oportunidades laborales en Almería "al tiempo que crean esas oportunidades para otras personas".

El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, que ha presentado esta línea de ayudas junto a la concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha destacado que se trata de "una clara apuesta por el emprendimiento y por la innovación con la que el Ayuntamiento quiere estar al lado de quienes deciden arriesgarse y poner en marcha su propio proyecto".

El edil de Juventud ha explicado que las ayudas están destinadas "tanto a proyectos empresariales de nueva creación como a empresas ya constituidas con una antigüedad máxima de dos años que cuenten con domicilio fiscal y actividad en la ciudad".

Asimismo, ha detallado que las subvenciones permitirán financiar "exclusivamente gastos corrientes, no inversiones", entre los que ha citado la publicidad 'online', los servicios digitales, la gestión profesional de redes sociales, determinados programas de facturación y gestión, la creación de dominios web, los gastos de alquiler de locales o espacios de 'coworking' y herramientas de digitalización empresarial.

Bleda ha señalado que el Ayuntamiento busca "que el carácter joven de los proyectos tenga un peso fundamental". De este modo, los proyectos promovidos íntegramente por jóvenes de 35 años o menos obtendrán 50 de los 100 puntos posibles en la valoración, mientras que la generación de empleo podrá aportar otros 30 puntos.

El concejal ha asegurado que el objetivo municipal no es "subvencionar por subvencionar", sino "ayudar a que nazcan empresas, se consoliden y generen oportunidades en Almería".

Los técnicos municipales valorarán criterios como la creación de puestos de trabajo, la participación en programas municipales de emprendimiento juvenil, la innovación tecnológica y los proyectos relacionados con la economía verde, circular o social.

"En Almería tenemos talento, tenemos jóvenes con ideas, con formación, con iniciativa y con ganas de construir su futuro aquí. Nuestra responsabilidad como Ayuntamiento es intentar que una buena idea no se quede por el camino porque faltan esos primeros recursos para ponerla en marcha", ha manifestado Bleda.

El edil ha incidido en la apuesta municipal por "conseguir que una idea se convierta en empresa y que una empresa se convierta en empleo". "Si lo hacemos, estaremos consiguiendo que el talento joven se quede, crezca y genere futuro en Almería", ha asegurado.