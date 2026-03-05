El Ayuntamiento de Almería lanza una campaña para promover entre los jóvenes el uso "responsable" del patinete eléctrico

Presentación de la campaña de sensibilización sobre el uso seguro del patinete eléctrico impulsada por el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este jueves una campaña de sensibilización dirigida a la población juvenil para promover el uso "responsable y seguro" del patinete eléctrico y prevenir conductas de riesgo vinculadas a la siniestralidad vial, bajo el lema 'Patinete en modo seguro: cabeza, foco y respeto'.

La iniciativa incluirá difusión en redes sociales, cartelería en la ciudad, material informativo en centros educativos y una jornada divulgativa con casi un millar de estudiantes de tercero y cuarto de ESO.

El pasado año se interpusieron 1.389 denuncias por el mal uso del patinete y en lo que va de año se han registrado cerca de 200, con sanciones que pueden alcanzar los 1.000 euros en los casos más graves, según ha informado el Consistorio en una nota.

El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha recordado que el mensaje central de la campaña insiste en que "el patinete eléctrico es un vehículo y que su uso inadecuado puede convertirse en un peligro para quien lo conduce y para el resto de usuarios de la vía pública".

En este sentido, ha subrayado que el objetivo fundamental es "llegar al máximo de jóvenes de nuestra ciudad", por lo que el Ayuntamiento difundirá un vídeo en redes sociales, instalará cartelería con pautas básicas en los mupis y repartirá trípticos en centros escolares y dependencias municipales.

"En definitiva, desde el Ayuntamiento queremos que los jóvenes formen parte de la solución, que ellos mismos entiendan que el patinete y su uso irresponsable pone en riesgo su vida y la de terceras personas", ha asegurado Bleda.

Por su parte, la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García, ha advertido de que la Policía Local mantiene una labor permanente de vigilancia y control de estos vehículos.

Desde el ámbito sanitario, la directora del CES 061, Mari Luz García, ha señalado la importancia de iniciativas de sensibilización como esta al advertir de un "aumento muy significativo de accidentes con patinete, incluso por encima de los de motocicleta".

Según ha explicado, estos incidentes incluyen caídas y atropellos, especialmente a personas mayores que no tienen tiempo de reacción y sufren con frecuencia fracturas de cadera que suponen un "cambio de vida para siempre".

En la misma línea, el enfermero del 061 José Manuel Garrido ha recordado que en este tipo de vehículos "el chasis eres tú", lo que provoca "lesiones muy importantes y casos de muerte inminente debido a la falta de protección".

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

Como acción principal de la campaña, el Ayuntamiento celebrará el próximo lunes 9 de marzo una jornada de sensibilización en el Auditorio Maestro Padilla dirigida a casi un millar de estudiantes de tercero y cuarto de ESO de toda la ciudad, con edades comprendidas entre 14 y 16 años.

El encuentro incluirá representaciones teatrales sobre situaciones cotidianas relacionadas con el uso del patinete y una mesa redonda con profesionales sanitarios, agentes de Policía Local, representantes de la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes (Aesleme) y miembros del cuerpo de Bomberos.

La jornada concluirá con un simulacro de excarcelación tras un accidente provocado al conducir un patinete sin cumplir las normas de tráfico ni las medidas de seguridad oportunas, que será realizado por Bomberos, Policía Local y personal del 061.