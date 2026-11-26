Solar del antiguo edificio de Correos en el centro de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería licitará por 372.059 euros la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de obra del espacio dotacional público previsto en el antiguo solar de Correos, así como de la urbanización de su entorno.

La actuación contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo y la implantación en superficie de usos de interés público que "contribuyan a dinamizar la actividad económica y social del centro de la ciudad", según ha informado el Consistorio en una nota.

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado el expediente de contratación, que se tramitará mediante procedimiento abierto y establece un plazo de cinco meses para la redacción del proyecto.

El acuerdo da continuidad al anuncio realizado a principios de este mes por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, sobre la recuperación de este enclave de titularidad municipal.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha animado a los profesionales y estudios de arquitectura a concurrir a esta licitación.

"Queremos que sean los profesionales quienes, desde el conocimiento, la creatividad y la innovación arquitectónica, nos ayuden a definir la mejor solución para un espacio que tiene un enorme potencial por su ubicación, por su relación directa con el Paseo de Almería y por las posibilidades que ofrece para seguir generando actividad en el corazón de la ciudad", ha explicado.

La edil ha incidido en que "no se trata simplemente de dar uso a un solar que durante años ha permanecido vacío", sino de aprovechar una oportunidad urbanística para incorporar a la ciudad un "nuevo espacio de referencia, atractivo, funcional y que dialogue con su entorno".

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La licitación primará la calidad arquitectónica y urbanística de las propuestas de intervención, a cuya valoración se destinarán 80 de los cien puntos establecidos como criterios de adjudicación, frente a los 20 reservados a la oferta económica.

Los licitadores deberán presentar una propuesta básica que defina, mediante plantas, alzados, secciones y volumetrías, el conjunto de la actuación, tanto bajo como sobre rasante, así como el tratamiento del espacio público colindante.

Entre los aspectos que serán objeto de valoración figuran la calidad conceptual y la creatividad de las propuestas, su integración paisajística y patrimonial, la funcionalidad del conjunto, su adecuación al entorno urbano y su viabilidad económica.

"Buscamos una arquitectura contemporánea, respetuosa con el patrimonio que la rodea y capaz de establecer una continuidad con el espacio público que hemos ganado con la remodelación del Paseo. Queremos abrir el abanico de posibilidades y que sean las propias propuestas las que nos permitan identificar la mejor manera de poner en valor este enclave", ha señalado Cabrera.

Los pliegos establecen que las propuestas deberán ajustarse a un presupuesto de ejecución material de las futuras obras no superior a los 6,5 millones de euros.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y NUEVOS USOS EN SUPERFICIE

Entre las premisas recogidas en los pliegos figura la implantación de un aparcamiento bajo rasante, dejando a criterio de los proyectistas la definición del número de plantas y del ámbito que ocupará esta infraestructura, que podrá extenderse al subsuelo del espacio público adyacente, más allá de los límites del propio solar.

El aparcamiento deberá disponer de acceso directo desde el espacio público para garantizar su "funcionamiento independiente respecto a los usos que finalmente se implanten en superficie".

Para facilitar el desarrollo de las propuestas, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los licitadores el estudio de viabilidad y el anteproyecto de aparcamiento encargado en su momento por la Administración municipal.

En cuanto a la actuación sobre rasante, los pliegos priorizan las soluciones que permitan una "explotación polivalente del futuro espacio". "Tenemos la oportunidad de compatibilizar dos objetivos: mejorar la dotación de aparcamientos en el centro de Almería y generar en superficie un nuevo foco de actividad que complemente la oferta comercial, de ocio y de servicios de esta parte de la ciudad", ha añadido la concejala.

INTEGRACIÓN EN EL PASEO DE ALMERÍA

La actuación comprende tanto la parcela resultante de la demolición del antiguo edificio de Correos como la urbanización de su entorno inmediato, en el ámbito de las calles Gómez Ulla, Padre Luque y Padre Alfonso Torres, junto a la plaza Juan Cassinello.

El Ayuntamiento ha señalado que la culminación de las obras de remodelación del Paseo de Almería refuerza la necesidad de integrar este solar en la nueva configuración del centro, de forma que se consiga la "máxima continuidad entre la futura dotación y los espacios públicos adyacentes".

Las propuestas deberán resolver también la integración de los elementos de infraestructura derivados de las obras del Paseo, entre ellos los cuadros de alumbrado y de suministro para eventos y el centro de transformación situados en la calle Conde Ofalia.

El contrato incluye, asimismo, el levantamiento de la cartografía de las antiguas instalaciones de Correos que todavía permanecen bajo rasante y del espacio urbano colindante. La contratación tiene carácter plurianual, con una consignación presupuestaria de 248.039 euros para el ejercicio 2027 y de 124.019 euros para 2028.

Cabrera ha destacado que esta actuación da continuidad al proyecto de ciudad que tiene entre sus principales objetivos la mejora del espacio público, la revitalización comercial y la recuperación de enclaves en desuso. "El antiguo solar de Correos debe ser una pieza más de esa transformación", ha subrayado.