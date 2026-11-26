Archivo - El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé - Jonas Roosend - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha reclamado este jueves la suspensión inmediata de las relaciones comerciales y de toda la financiación europea a Marruecos, así como el refuerzo de los controles fronterizos en los puertos españoles para proteger al campo y garantizar la seguridad alimentaria.

Durante su participación en la II Edición de los Desayunos del campo, Buxadé ha pedido recuperar el "principio de preferencia comunitaria", que consiste, tal y como ha explicado , en no poner en riesgo los productos españoles y, en la misma línea, "no dopar al competidor".

En este punto, ha puesto de ejemplo el caso de Marruecos, con el que España "fomenta sus importaciones, al tiempo que les paga las inversiones".

Así, ha reivindicado la suspensión inmediata de las relaciones comerciales con Marruecos: "Han invadido parte del territorio español. Se acabó. Hasta que esto no se arregle, ustedes, hasta que todos no vuelvan a su país, hasta que usted no respete a un Estado miembro que es España, se suspenden las relaciones comerciales y por supuesto se suspende toda la ayuda y financiera que se está dando a Marruecos", ha subrayado.

Durante su intervención en el desayuno, Buxadé ha denunciado la opacidad con la que se negocian los acuerdos comerciales en Bruselas, como ha sido el caso de Mercosur durante 25 años.

No obstante, ha recordado que una vez terminadas las negociaciones, el Parlamento Europeo rechaza el acuerdo y solicita un dictamen al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero "por la puerta de atrás", Úrsula Von Der Leyen, "lo pone en marcha el pasado 1 de mayo".

Buxadé ha llamado la atención sobre el "desequilibrio" en términos de comparación porque un acuerdo, ha explicado, tiene un marco legal, pero si "por parte de Bruselas no se exige que el marco sea el mismo, es evidente que ese acuerdo comercial se convierte en un acuerdo desequilibrado", en el que se "ata las manos del campo español".

Buxadé ha recordado que hace siete años se proclamó la emergencia climática, momento en el que "las élites deciden la ejecución sistemática de un plan que consiste en acabar con el sector primario europeo".

Unas élites que, ha lamentado, "quieren que las neveras de los europeos estén llenas de productos producidos fuera", con la "excusa climática".

Y es que, según ha denunciado, para ellos "el campo es poco productivo, el campo es innecesario, el campo lo podemos utilizar para energía renovables, lo podemos utilizar para miles de cosas, para hacer ecoturismo, pero no para la producción".

También ha criticado que a los agricultores se les prohíba emplear una serie de productos, por ejemplo, por ser cancerígenos, mientras que "el mismo producto se está utilizando en Egipto, en Brasil". Una situación que para Vox es "criminal".

"Están tomando decisiones dirigidas directamente a poner en riesgo la salud de los europeos", ha denunciado el eurodiputado. En su opinión, "hay que cambiar la forma de negociar" porque "no son posible acuerdos comerciales globales", es decir, "no es posible que en la misma negociación pongamos al sector primario y al sector financiero", simplemente, ha explicado, porque "son dos cosas distintas".