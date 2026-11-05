El Ayuntamiento de Almería licitará por casi 700.000 euros los proyectos para 94 viviendas públicas en Barrio Alto

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ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' ha acordado aprobar la licitación, por un importe total de 662.526,07 euros, de las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos y la dirección facultativa de las obras correspondientes a la construcción de 94 viviendas públicas en el Barrio Alto, distribuidas en cinco parcelas situadas en el entorno de las calles Martínez, Verbena y Leganitos.

La actuación se divide en dos contratos, correspondientes a las dos propuestas que resultaron ganadoras del concurso de ideas, según ha recordado el Ayuntamiento en una nota. Aquel procedimiento, fallado el pasado mes de junio, seleccionó 'La Ciudad Naranja', del arquitecto Antonio Martínez Aragón, para la parcela más grande, y '1050', de Fabien Barthelemy y José Manuel Pomares, para las parcelas otras cuatro parcelas más pequeñas.

En concreto, la primera de las asistencias técnicas permitirá desarrollar el proyecto de un edificio plurifamiliar de 53 viviendas en la parcela R1, con un importe de licitación de 323.598,58 euros. El segundo contrato corresponde a la redacción y dirección facultativa de cuatro edificios plurifamiliares que albergarán conjuntamente otras 41 viviendas, sobre las parcelas R2, R4, R5 y R6, por un importe de 338.927,49 euros.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y consejera delegada de Almería XXI, Eloísa Cabrera, ha destacado que este acuerdo "supone dar continuidad al concurso de ideas y convertir las propuestas arquitectónicas seleccionadas en proyectos concretos sobre los que poder ejecutar las futuras promociones de vivienda".

La contratación de ambas asistencias técnicas se tramita mediante procedimiento negociado sin publicidad, al derivar de un concurso de proyectos previo en el que fueron seleccionados los equipos autores de las propuestas ganadoras.

Los licitadores dispondrán de un plazo de 35 días para presentar sus ofertas. Por su parte, el plazo establecido para la elaboración y entrega de los trabajos será de cuatro meses.

La redacción de los proyectos permitirá, además, desarrollar y concretar las soluciones seleccionadas e incorporar las recomendaciones realizadas por el jurado durante el concurso de ideas, tal y como estaba previsto tras la resolución del procedimiento.

"Seguimos dando pasos para hacer realidad casi un centenar de viviendas públicas en el Barrio Alto y, al mismo tiempo, contribuir a la regeneración y revitalización de este barrio, tras la renovación de su urbanización, con una actuación residencial de calidad y plenamente integrada en su entorno", ha afirmado Cabrera.

El concurso de ideas contó con la participación de 18 equipos redactores, de los que seis accedieron a su fase final. El jurado valoró en las propuestas finalmente seleccionadas aspectos relacionados con su implantación urbana, funcionalidad, flexibilidad de las viviendas, ventilación natural y relación con el tejido urbano existente.

La actuación se enmarca, además, en la estrategia municipal de promoción de vivienda protegida y de revitalización del Barrio Alto, dando continuidad a las actuaciones de regeneración urbana y urbanización desarrolladas anteriormente en esta zona de la ciudad.