El Ayuntamiento de Almería reorganiza la carga y descarga, los taxis y plazas de motos con la peatonalización del Paseo

Zona de carga y descarga habilitada en la rambla Obispo Orberá de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha dado a conocer este martes la reorganización de los espacios destinados a la carga y descarga, las paradas de taxi y los aparcamientos para motocicletas que se han dispuesto en los aledaños al Paseo de Almería ante sus recientes obras de peatonalización, que aún siguen en marcha.

En una nota, el Consistorio ha apuntado que con la reordenación efectuada en las dos últimas semanas se va a disponer de un total plazas en 24 paradas de taxis, esto es, el doble de las que se disponía hasta el momento ante las cuatro que había en la zona del Paseo y las ocho situadas en la Plaza de San Sebastián, que dejarán de estar operativas.

Con ello, se habilitarán 16 plazas en paradas de taxi en la calle General Tamayo mientras que otras ocho se ubicarán en la rambla Obispo Orberá, que será uno de los nuevos puntos estratégicos para la ordenación del tráfico en el centro de Almería.

En cuanto 15 plazas para la zona de carga y descarga, habrá 15 frente a las 14 que poseía esta arteria de la capital, que con la reciente actuación acometida no permitirá el tránsito ordinario de vehículos.

Así, cinco de estas plazas se ubicarán en la calle Obispo Orberá y otras cuatro en la calle Conde Ofalia, en la parte 'alta' del Paseo; mientras que dos plazas irán a la parte media, en la calle Gómez Ulla, y cuatro más en la zona baja, en la calle Arapiles.

Junto con esta reordenación, se ubicarán 104 paradas para motocicletas, de las 40 se dispondrán en la calle Gerona y otras 64 en la rambla Obispo Orberá, según ha detallado el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

"Queremos construir una ciudad para las personas, que, a su vez, permita dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudad", ha añadido Casimiro, quien junto con la concejal de Tráfico, Seguridad y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha explicado también la nueva señalética en torno al Paseo para advertir las paradas de autobús y otras actuaciones.

La actuación se ha desarrollado sobre más de una veintena de calles y plazas del entorno del Paseo, configurando una red de servicios adaptada a la futura movilidad del centro urbano. "Esta actuación responde a la necesidad de adaptar la movilidad del entorno del Paseo de Almería a la nueva realidad urbana que va a dejar esta importante obra de transformación", ha valorado.

Casimiro ha destacado que "hemos actuado de manera coordinada con las áreas de Urbanismo y de Tráfico para que la implantación de nuevas zonas de carga y descarga, reservas para motocicletas, paradas de taxi o la actualización de la señalización se realice de forma ordenada, minimizando las afecciones y garantizando que comerciantes, vecinos y usuarios dispongan de alternativas adaptadas al resultado de esta importante obra".