El Ayuntamiento amplía en cuatro meses y medio el plazo de ejecución de las obras del Paseo de Almería

Vista general del Paseo de Almería tras algunas de las actuaciones de adecuación y mejora ejecutadas. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, reunida en sesión extraordinaria urgente, ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución del contrato de las obras de adecuación y mejora del Paseo de Almería por un periodo adicional de 18 semanas.

La decisión se adopta tras constatarse en el expediente la existencia de circunstancias ajenas a la empresa adjudicataria y sin que dicha ampliación suponga incremento alguno del coste previsto, según ha destacado el Consistorio en una nota. Las obras se adjudicaron en diciembre de 2024 por un importe de 11.195.914 euros, con un plazo de ejecución de doce meses.

La resolución, ya comunicada a la UTE Hormigones Asfálticos y Lirola Ingeniería y Obras, se fundamenta en los informes técnicos municipales, de la Dirección Facultativa, de los directores de obra y del coordinador de Seguridad y Salud, "que avalan las causas justificadas por la empresa".

No obstante, el Ayuntamiento desestima la solicitud inicial de la adjudicataria, que planteaba una ampliación de ocho meses y medio, "al considerarse técnicamente suficiente una prórroga de cuatro meses y medio para la correcta finalización del proyecto".

La solicitud de prórroga, planteada por la empresa adjudicataria para el plazo de ejecución de las obras del Paseo de Almería, "se ha justificado, entre otras razones, por los retrasos en la producción del pavimento de piedra natural y por el descubrimiento de una losa de protección arqueológica en Puerta Purchena".

A ello se han sumado "interferencias con canalizaciones y servicios existentes, así como dificultades en el traslado del Centro de Transformación de la Plaza Juan Cassinello o en el desplazamiento de cuadros de telecomunicaciones", causas todas ellas consideradas "sobrevenidas y no imputables, que han afectado de forma directa al ritmo de los trabajos".

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha subrayado que "la evolución de los trabajos y la naturaleza de las incidencias acreditadas permiten concluir que 18 semanas adicionales garantizan la culminación de una actuación que es, sin duda, una de las más transformadoras que vive hoy la ciudad de Almería".

CRÍTICAS A LA ACTITUD DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

En el primer año desde el inicio de las obras, Cabrera ha lamentado la postura mantenida por el Grupo Municipal Socialista, que, según ha señalado, se ha caracterizado "por la ausencia de propuestas constructivas y por una crítica sistemática carente de rigor técnico".

La edil ha expresado que "resulta difícil aceptar lecciones sobre gestión de plazos por parte del partido que dejó paralizada la calle Obispo Orberá, que fue incapaz de culminar el aparcamiento previsto, que abandonó durante dos décadas la rehabilitación de la Casa Consistorial o que no ejecutó infraestructuras esenciales como el Hospital Materno Infantil o el centro de salud de la Casa del Mar".

Asimismo, ha reprochado al subdelegado del Gobierno, José María Martín, sus declaraciones sobre los plazos del Paseo, señalando que "quien acumula incumplimientos reiterados en compromisos tan relevantes como la llegada del AVE a Almería debería concentrar sus esfuerzos en cumplir con las fechas que su propio Gobierno anuncia, en lugar de intentar desviar la atención con comparaciones improcedentes".

Cabrera ha asegurado que "la credibilidad se gana con hechos, no con discursos catastrofistas. Almería avanza porque este Ayuntamiento trabaja con responsabilidad, planificación y compromiso".

"Todo lo que se empieza, se termina, y las obras del Paseo serán una realidad que disfrutarán los almerienses a pesar de quienes, desde la oposición, han optado por obstaculizar en lugar de sumar", ha apostillado la edil 'popular'.