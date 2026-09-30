El Ayuntamiento apunta los plazos de recepción de obra para rematar el Paseo de Almería, prácticamente acabado

Vertiente del Paseo de Almería hacia el Mercado Central. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha apuntado que las obras para la renovación y peatonalización del Paseo de la capital se encuentran prácticamente acabada, por lo que confían en que durante el plazo de un mes contemplado para la recepción de obras se puedan rematar y perfilar los detalles para redondear la actuación.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el grueso de la obra está finalizado, si bien será la dirección facultativa la que deberá determinar en su informe qué aspectos son los que faltan y posibilitar una recepción de los trabajos, ya sea parcial o total de la actuación.

Desde el Consistorio no se contempla, en este sentido, articular una tercera prórroga tras las dos acordadas para que la empresa pudiera terminar las obras, que contaban inicialmente un plazo de 12 meses y que, finalmente, se han extendido en torno a nueve meses más.

Así, desde el Área de Urbanismo y Vivienda han recordado que la mayor parte de los retrasos han estado relacionados fundamentalmente con el suministro de piedra "de calidad" para el adoquinado del espacio así como con el desplazamiento del centro de transformación de la Plaza del Educador y los permisos asociados a esta parte de la obra.

Desde el Ayuntamiento han comprobado los "retoques" en los que los operarios aún trabajan, conforme a la última visita, entre ellos el alcorque del árbol singular del paseo, la retirada del vallado en el extremo sur, la colocación de vegetación o el remate de una escalinata.

De otro lado, han apuntado que la pavimentación de toda la zona peatonal está finalizado, incluido el vial que conecta el Paseo de Almería con el Mercado Central, por lo que confían en que los detalles pendientes queden resueltos próximamente y, de este modo, poder encarar la inauguración oficial.