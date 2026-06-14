El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) lamenta la fallecimiento de una mujer de 31 años en la playa de Los Muertos

Archivo - Playa de los Muertos, en Carboneras (Almería). (Imagen de archivo). - EUROPA PRESS/REMITIDO - Archivo

ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha lamentado este domingo el fallecimiento de una mujer de 31 años tras ser rescatada mientras se bañaba en las aguas de la Playa de Los Muertos este pasado sábado, 13 de junio, y ha trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.

Así lo ha comunicado el Consistorio a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, donde también ha agradecido tanto al equipo de Salvamento Marítimo como a la Guardia Civil su intervención, que permitió el rescate con vida de la mujer, que fallecería posteriormente.

Según ha detallado la Administración local, el suceso se produjo durante un temporal de Levante que "hace esta paradisíaca playa en un lugar peligroso para el baño y que obligó a suspender en el Día Grande de las Fiestas el desembarco de las tropas moras en la playa de Los Barquicos durante la Relación de Moros y Cristianos". Finalmente, ha hecho un llamamiento para extremar la precaución ante condiciones adversas para el baño en las playas del municipio almeriense.

Fuentes pertenecientes a Salvamento Marítimo han detallado a esta agencia que sobre las 15,21 horas de la tarde, el 112 se había puesto en contacto con el centro de Salvamento de Almería para informar de que habían recibido varias llamadas que alertaban de que una persona no podía salir del agua.

Ante esta situación, según han indicado, varias personas han entrado en el agua con una tabla para rescatar a la mujer, pero que la fuerte corriente y el tiempo han impedido sacarla del agua. Por ello, Salvamento Marítimo ha movilizado un Helimer 221 --un helicóptero de rescate-- hasta dicha ubicación y se ha puesto en contacto con la Guardia Civil, que ha desplegado también por tierra una patrulla para efectuar el rescate.

Posteriormente, el Helimer solicitó una ambulancia medicalizada una vez que había localizado a la víctima, que "aún se encontraba con vida" sobre las 16,00 horas, ha señalado Salvamento. Por su parte, el instituto armado ha precisado que el fallecimiento de la mujer se produjo con posterioridad del rescate y que ha sido trasladada hasta el aeropuerto de Almería para proceder al levantamiento del cadáver.