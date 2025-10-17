El Ayuntamiento de Níjar (Almería) amplia hasta el 15 de diciembre su programa para erradicar el chabolismo

Archivo - Derribo de chabolas en Níjar (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado este viernes ampliar hasta el 15 de diciembre de este año su programa para la eliminación del chabolismo y la integración social de sus ocupantes mediante la contratación de recursos humanos durante más tiempo con una inversión que supera los 66.200 euros.

En concreto, el Consistorio ha dado el visto bueno a la prórroga del nombramiento, en régimen de interinidad, del personal adscrito al mismo, lo que permitirá mantener a un trabajador social y a un educador social, según se ha expuesto durante la sesión.

Desde el Área de Familias y Bienestar Social del Consistorio nijareño han explicado que la finalidad del programa es mejorar condiciones de vida de las personas que habitan en los asentamientos chabolistas, para erradicarlos progresivamente, mediante el realojo en alternativas de vivienda temporal.

Esta mejora se realizará con recursos públicos y privados para la eliminación de los asentamientos de los diferentes sectores desde su ámbito a fin de promover alternativas de vivienda.

Además, se promoverán la inclusión social en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida cotidiana (laboral, económico, educativo, sanitario, psicológico, relacional, social, familiar, de ocio y tiempo libre).

Del mismo modo, se incluirá la mediación y sensibilización social a través del desarrollo comunitario, así como participación en la búsqueda de alternativa habitacional ante situaciones de exclusión residencial.