El Ayuntamiento de Níjar (Almería) obtiene de Transportes el informe favorable al plan especial del 'puerto seco'

El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha señalado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emitido informe favorable al plan especial para el desarrollo de los sistemas generales, obras, servicios e infraestructuras vinculadas a las áreas de reparto de Ródenas y Logística del PGOU de Níjar, un paso "decisivo" para avanzar en el proyecto del 'puerto seco' y el área logística del municipio que conectará con el Corredor Mediterráneo.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, el informe rubricado este pasado martes desde la Dirección General de Carreteras "desbloquea" un expediente que había recibido pronunciamientos desfavorables en 2022 y 2023 gracias a la subsanación de las deficiencias técnicas detectadas, especialmente en materia de accesos, tráfico y afección a la autovía A-7.

Desde el Ayuntamiento de Níjar han valorado este avance que, según han estimado, "confirma que el trabajo técnico y la planificación rigurosa permiten compatibilizar el desarrollo económico con la seguridad vial y la correcta explotación de la Red de Carreteras del Estado".

El informe plantea una serie de condiciones técnicos y de fases de ejecución entre los que se encuentran la ejecución progresiva de los sistemas generales viarios asociados a cada sector y la obligación de presentar estudios de tráfico actualizados en cada fase del desarrollo, según ha desgranado el Ayuntamiento.

Del mismo modo, apunta la adecuación de accesos y glorietas a la normativa estatal, la garantía de que no se vean alterados los niveles de servicio de la autovía A-7 y la necesidad de estudios complementarios de drenaje e inundabilidad, conforme ha trasladado el Ayuntamiento.

El documento también establece que no podrán concederse licencias de actividad ni de ocupación hasta que estén ejecutadas y en servicio las infraestructuras viarias y medidas correctoras correspondientes a cada fase.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido (PP), ha destacado que este informe "supone un respaldo técnico clave a un proyecto estratégico para el futuro económico del municipio, que permitirá atraer inversión, generar empleo y reforzar la posición de Níjar como nodo logístico de referencia en la provincia, siempre desde el cumplimiento estricto de la legalidad y la planificación responsable".

Con este pronunciamiento favorable, el Ayuntamiento "continúa avanzando en la tramitación urbanística del proyecto, manteniendo la coordinación con el resto de administraciones implicadas y reafirmando su compromiso con un desarrollo ordenado, sostenible y generador de oportunidades".