El Ayuntamiento de Olula (Almería) pide huir de "bulos" ante la llegada desde Málaga de 49 migrantes a Purchena

Archivo - Purchena (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Olula del Río (Almería) ha pedido a los vecinos de la localidad mantener la "calma" y que eviten dejarse llevar por "bulos o informaciones no contrastadas" ante la llegada de 49 migrantes al centro Cuesta Blanca de Purchena procedentes de otro centro de Málaga, desde el que han sido desplazados bajo la atención de entidades sociales.

El Ayuntamiento ha reconocido la "falta de información previa" y la "ausencia de explicaciones suficientes" por parte de las administraciones responsables ante la llegada de los migrantes el pasado lunes, lo que ha podido "generar preocupación y alarma entre nuestros vecinos".

No obstante, y tras una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Purchena este mismo miércoles con la asociación Engloba --entidad gestora del centro-- han puntualizado las circunstancias en las que se ha producido la llegada de los inmigrantes que, según han incidido, no fue comunicada con antelación a los ayuntamientos de la comarca.

En este sentido, han mostrado su "malestar" con la Subdelegación de Gobierno, que tras las quejas apuntó que el traslado era conocido por las administraciones implicadas a través de la ONG encargada de la gestión del dispositivo incluido en el Programa de Atención Humanitaria, del Sistema de Acogida de Protección Internacional, y las de emergencia que se han abierto para atender a las personas llegadas a las costas españolas.

Así, han concretado que el centro propiedad de la empresa Ginso "presta un servicio de atención a personas solicitantes de protección internacional" quienes "cuentan con las correspondientes garantías y seguimiento dentro del programa".

"Las personas trasladadas no proceden de Ceuta, sino de un centro ubicado en Málaga", han despejado para concretar que se tratan de 49 adultos sin que existan menores no acompañados en el grupo.

De igual modo, han puntualizado que el centro dispone de atención integral, "incluyendo servicio de alimentación, orientación laboral y programas de inserción laboral, así como un horario de cierre nocturno y mecanismos de control y seguimiento de los usuarios" conforme les han trasladado desde la entidad gestora.

El Ayuntamiento ha recordado que este se trata de un servicio dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno en Almería.

"Desde el Ayuntamiento de Olula del Río queremos dejar claro que no tenemos competencias ni potestad sobre la gestión de este servicio, al depender de administraciones supramunicipales. No obstante, sí tenemos la obligación de velar por los servicios públicos, la convivencia y el orden en nuestras calles", han añadido.

Con ello, desde el Ayuntamiento han asegurado que harán las reclamaciones que sean necesarias ante las administraciones competentes, "manteniendo una estrecha colaboración con la asociación Engloba para garantizar que cualquier circunstancia que pueda afectar a nuestro municipio sea atendida y comunicada adecuadamente".

El Consistorio, que también ha aclarado que la presencia de Policía Local a la llegada de los migrantes se produjo tras un aviso posterior al desembarco, han mostrado su voluntad de "información, transparencia, coordinación y garantías" ante este tipo de situaciones.