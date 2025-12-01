El Ayuntamiento presenta la II Almería Cup, que reunirá a 128 equipos y generará un impacto económico de 1,5 millones

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, en la presentación de la II Almería Cup. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este lunes la II Almería Cup, un torneo de fútbol base internacional, que se celebrará del 6 al 8 de diciembre, con 128 equipos, 2.000 personas (entre jugadores y equipo técnico) y un impacto económico directo de "más de 1,5 millones de euros en Almería".

Así lo ha anunciado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en la presentación del evento que se ha desarrollado en el Centro Comercial Torrecárdenas, con asistencia de la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz; el gerente de este espacio comercial, Modesto García-Polo, y los organizadores, Indal Soccer, interviniendo Agustín Sánchez. También han asistido los concejales de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, y Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Por su parte, la alcaldesa ha manifestado que "contamos con todos los ingredientes para que se haga realidad: modernas instalaciones deportivas, un clima agradable durante todo el año, una amplia red hotelera y lo aderezamos con la cultura, gastronomía y el carácter abierto de los almerienses".

La regidora ha recordado igualmente el impulso que recibirá el fútbol base con la futura Ciudad del Deporte Ambrosio Sánchez, en la Vega de Acá, "un espacio que contará con una zona dedicada en exclusiva al fútbol y que concentrará tanto la actividad formativa como la institucional".

En este sentido, ha detallado que el complejo "dispondrá de tres campos de fútbol 11 de césped artificial, con posibilidad de subdividirse en dos campos de fútbol 7 transversales, además de graderíos laterales cubiertos. También acogerá la sede de la Federación Andaluza de Fútbol, así como los colegios oficiales de Entrenadores y de Árbitros. Incluirá un vestíbulo-ágora concebido como espacio polivalente para actos y exposiciones, así como una zona de restauración en la cubierta vinculada a las terrazas-mirador y un aparcamiento con un centenar de plazas".

Por su parte, la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud ha subrayado que el respaldo de la Diputación a la Almería Cup 2025 "refuerza la apuesta por un modelo de deporte que genera bienestar, oportunidades y un impacto directo en la economía local". En este contexto, ha destacado que "este torneo es un magnífico ejemplo de cómo el deporte de base trasciende lo estrictamente competitivo: convierte a Almería en un punto de encuentro internacional, activa los comercios, llena los hoteles y proyecta la imagen de una provincia dinámica, moderna y saludable".

Asimismo, Cruz ha puesto en valor que el torneo con el que se quiere "consolidar y seguir posicionando a Almería como referente nacional e internacional del turismo deportivo. Gracias al destino turístico 'Costa de Almería', miles de deportistas, familias y aficionados pueden vivir una experiencia excepcional durante los 365 días del año y convertirse en los mejores embajadores de nuestra provincia", ha añadido.