El Ayuntamiento de Las Tres Villas (Almería) amanece con pintadas de 'Vota Vox' en su fachada

Pintadas en la fachada del Ayuntamiento de Las Tres Villas (Almería). - AYUNTAMIENTO DE LAS TRES VILLAS

LAS TRES VILLAS (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La fachada del Ayuntamiento de Las Tres Villas (Almería) ha aparecido este viernes con pintadas en las que se podía leer el mensaje 'Vota Vox' en un acto que la alcaldesa, Virtudes Pérez (PSOE), ha considerado "especialmente grave" al dirigirse contra la sede de la institución municipal.

Según ha trasladado la regidora a Europa Press, los hechos se han descubierto a primera hora de la mañana cuando los trabajadores municipales han accedido al edificio, de modo que "se presupone" que las pintadas se realizaron durante la pasada noche. La Guardia Civil y la Policía Judicial han acudido al lugar y la denuncia formal se presentará el próximo lunes.

El acto se produce apenas dos semanas después del ataque a la sede socialista de El Ejido, que a mediados de septiembre amaneció con pintadas ofensivas contra la formación, en lo que supuso el quinto episodio de este tipo en los dos últimos años.

"Para mí este acto tiene más gravedad" que lo sucedido en El Ejido, "porque allí atentaron contra un partido, pero aquí lo han hecho contra una Casa Consistorial, que es de todos", ha asegurado.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha condenado a "aquellos que alientan posturas de extrema derecha que atentan contra la democracia y contra los vecinos de Las Tres Villas".