Ayuntamientos de Almería cancelan la proyección en pantalla gigante del España-Bélgica por las víctimas de Los Gallardos

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios de los municipios de Almería que habían organizado la emisión en pantalla gigante del partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol entre España y Bélgica han anunciado la cancelación de los actos públicos en "señal de duelo y respeto" con las víctimas y afectados del incendio forestal de Los Gallardos.

El Ayuntamiento de Almería ha decidido cancelar el acto previsto en la Plaza Vieja a partir de las 20.00 horas "como muestra de respeto al dolor de las familias de las víctimas del devastador incendio en Los Gallardos", por lo que el evento no se celebrará.

En la misma línea se han expresado a través de sus redes sociales otros consistorios de la provincia que también habían organizado encuentros públicos para seguir el encuentro deportivo, entre ellos Albox, Berja, Huércal de Almería, entre otros.

Asimismo, la asociación Almería Diversidad ha anunciado que como parte del luto oficial al que se han sumado los ayuntamientos del Levante almeriense, se han suspendido todas las actividades programadas para el Orgullo de Vera, de modo que también se han paralizado el servicio de bus previsto para dicho evento.

Junto con estas muestras de solidaridad, otros ayuntamientos cercanos han trasladado la puesta a disposición de los servicios de emergencias y los municipios afectados de sus medios materiales, humanos y logísticos, como el Ayuntamiento de Carboneras.

En este sentido, en Cuevas del Almanzora ha comunicado que se ha dispuesto el Pabellón Polivalente y el Pabellón Municipal de Deportes como espacios habilitados para el posible realojo de afectados, si fuera preciso, al igual que se ha hecho ya en Garrucha. También el Centro de Usos Múltiples de Mojácar se ha habilitado para atender a familiares y amigos de las personas afectadas.