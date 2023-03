Balances y promesas electorales ante las elecciones del 28M centran el Pleno sobre el estado de Almería

ALMERÍA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Almería ha acogido este martes una sesión monográfica para debatir sobre el estado de la ciudad que, desde el comienzo, ha adquirido un tono preelectoral ante la cita con las urnas el próximo 28 de mayo por parte de los intervinientes bien para realizar balances de gestión por parte de los miembros del equipo de gobierno o para puntualizar "incumplimientos" o propuestas en caso de alcanzar el gobierno local por parte de los portavoces del resto de grupos.

"Es muy probable que asistamos a una definición algo deprimente y catastrófica que los grupos de la oposición pueden hacer de nuestra maravillosa ciudad, y aunque es legítimo, es resultado del periodo electoral en el que nos veremos inmersos en breves meses", ha augurado al inicio del debate la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), a quienes los concejales del resto de partidos le han afeado que se refiriera de este modo a su labor de fiscalización.

Consciente de que la "proximidad electoral" pudiera "sobrecargar de ruido y de furia" el debate, según ha señalado la primer edil, Vázquez se ha mostrado dispuesta a asumir críticas al entender que en la gestión municipal "ha habido y habrá desaciertos o diagnósticos fallidos", si bien también ha solicitado la "generosidad de los demás para tener la oportunidad de aprender de nuestros errores".

Con nueve meses en el cargo tras la marcha de Ramón Fernández-Pacheco para ser consejero de la Junta de Andalucía, Vázquez ha mostrado su interés de mantenerse en la senda trazada por su partido en los últimos 20 años de gobierno en la capital "dando la mano a todos los almerienses" y "a los miembros de la oposición", sentido en el que ha destacado además la "estabilidad" mantenida durante el mandato pese a gobernar con mayoría simple ante los acuerdos alcanzados con grupos y ediles no adscritos.

La alcaldesa ha hecho una comparativa del estado de la ciudad, que el PP gobierna desde hace 20 años, entre 2019 a 2023; un periodo en el que el impacto de la covid-19 obligó a la "reorientación de toda la política económica del Ayuntamiento" y del "programa electoral" con el que "los ciudadanos nos votaron en 2019". "Lo dejamos a un lado para poder ayudar a todos", ha justificado.

Aún así, ha señalado varios logros para la ciudad durante el mandato como la consecución y puesta en marcha del espacio 'Alma' para una "igualdad real", la creación de espacios deportivos y vecinales, mejoras en las conexiones peatonales y ciclistas, la puesta en marcha del proyecto Camina, el apoyo al comercio de proximidad, la "histórica" transformación del entorno de la Alcazaba o la edificación de viviendas municipales "a precios asequibles" con Almería XXI, entre otras.

La alcaldesa ha incidido en las inversiones para la "transformación" de la capital que, según ha destacado también en su intervención la portavoz del grupo municipal del PP, Ana Martínez Labella, se verán respaldadas con los proyectos Puerto-Ciudad y el soterramiento de las vías del tren, cuyo acuerdo está cerrado y que "urbanísticamente va a transformar el término municipal de Almería".

"MUCHÍSIMO POR HACER" EN LIMPIEZA

Entre los aspectos a mejorar, la alcaldesa ha puesto el foco en la limpieza, ya que aunque cree que Almería es "una ciudad más verde que en 2019" con las "mejoras continuas" que se han aplicado, aún queda "muchísimo por hacer". "Estoy convencida de que los cambios que se producirán en el próximo pliego de servicio de limpieza y con la sensibilización ciudadana de nuestra parte, podremos conseguirlo", ha indicado.

En esta línea, la portavoz de PP ha indicado que la limpieza es un "objetivo prioritario" para el Ayuntamiento, por lo que "se han incrementado partidas económicas para el mantenimiento de la ciudad" y se han dedicado recursos humanos de cara a que "Almería luzca cada día mejor". "Es una tarea en la que debemos implicarnos todos. Probablemente en esa implicación encontremos la llave que nos abra la puerta de la satisfacción", ha deslizado la edil en relación a las deficiencias resaltadas por la oposición.

"¿Ha mejorado en limpieza la ciudad? ¿La ciudad está hoy más limpia que hace cuatro años?", se ha cuestionado, antes de negarlo, la portavoz del PSOE, Adriana Valverde, para quien cree que todo ello ha ido "a peor" más allá de que "más del 60 por ciento del programa electoral se queda sin hacer, ni la mitad de los que prometieron a los almerienses".

Para Valverde, se trata de unos de los "más graves problemas" de la capital sin solucionar. "Es un asunto que está a diario en la boca de todos los almerienses. Calles que huelen a pis, cacas de perro en las zonas verdes, solares llenos de basura y enseres", ha resumido antes de recordar que se emplean 17,4 millones de euros en el servicio de limpieza y, pese a ello, el estado de la ciudad "no cambia". "Somos la única alternativa a 20 años del PP al frente a este Ayuntamiento y nos vamos a dejar la piel para una Almería limpia y luminosa", ha afirmado.

El incremento del presupuesto de limpieza con resultados que "no se ven por ninguna parte", ni en "zonas céntricas" ni "en los barrios" ha sido una crítica compartida también por el portavoz municipal de Vox, Juan Francisco Rojas, y el portavoz municipal de CS, Rafael Burgos, quien ha vuelto a reclamar una "auditoría externa para solventar el deficiente servicio de limpieza urbana" así como un "plan director de arbolado para planificar las podas y mantenimiento de parques y jardines", entre otras medidas.

Más duras al respecto han sido las críticas de la edil no adscrita Carmen Mateos, quien ha señalado que los almerienses pagan un "impuesto de basura carísimo para que Almería siga estando llena de mierda en cada esquina" así como las del edil no adscrito Miguel Cazorla, quien ha instado a no cuestionar "la percepción mayoritaria de la gente".

EL PROBLEMA ES "PEDRO SÁNCHEZ"

Ante las críticas del resto de grupos, Martínez Labella ha asegurado que el verdadero problema de los almerienses "tiene nombre, que es Pedro, y apellidos, Sánchez Castejón" al considera que son "las comunicaciones" la "principal preocupación de los almerienses", dado que el "déficit" de las mismas es lo que "merma el progreso" de la capital.

La portavoz del PP ha recalcado que los problemas de la ciudadanía pasan por el coste de la cesta de la compra, el pago de alquiler o hipotecas, los costes de los carburantes y la posibilidad de un empleo estable, asuntos que "no son competencia del Ayuntamiento".

"Tenemos que ser exigentes y reivindicar", ha dicho Martínez Labella en su análisis sobre los problemas de la ciudad antes de destacar la figura de la alcaldesa como representante de la "administración cercana a la que se puede acudir para resolver problemas" y ejemplo de que "se puede gestionar sin subir los impuestos". "El PP representa la certidumbre, que es seguridad y tranquilidad, frente a ello, la incertidumbre que son ustedes, inquietud e intranquilidad", ha dicho.

Frente a estas críticas, la portavoz del PSOE se ha afanado en enumerar las inversiones que el Gobierno ha realizado, entre las que ha destacado la financiación de obras para la recuperación del Cable Inglés, la Estación de Ferrocarril, o su participación en el Hospital Provincial, la ampliación del Paseo Marítimo o el soterramiento, entre otras. "Ustedes echan balones fuera y culpan a otras administraciones de su incompetencia y falta de gestión", ha afeado la dirigente socialista.

De otro lado, CS ha criticado la falta de "compromiso" que los dirigentes municipales con la Alcaldía de la capital, la cual se ha "convertido en una suerte de monarquía o herencia" que se pasan "de un alcalde a otro por designación divina" ante los cambios dados a mitad de mandato, mientras que desde Vox han acusado al PP de "no ver la realidad de una ciudad que vive estancada, que no avanza y que cuando acelera, lo hace a trompicones".