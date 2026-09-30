Belén Ruiz será la candidata del PSOE a la Alcaldía de El Ejido (Almería) en 2027

Belén Ruiz, candidata del PSOE a la Alcaldía de El Ejido (Almería). - PSOE

EL EJIDO (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería ha propuesto a Belén Ruiz para encabezar la candidatura socialista a la Alcaldía de El Ejido en las elecciones municipales de mayo de 2027.

La propuesta se ha elevado a las instancias federales del partido, que son las competentes para hacer definitivo su nombramiento, según ha trasladado el PSOE en una nota.

Ruiz, actual vicesecretaria general tercera y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería, ha recibido el encargo de liderar un nuevo proyecto con el que los socialistas pretenden "canalizar las aspiraciones de cambio existentes entre la ciudadanía ejidense".

La candidata ha señalado que "hay mucho por hacer en El Ejido" y ha apuntado que "el descontento de los vecinos y vecinas con la gestión del gobierno municipal es cada vez más evidente".

"Vamos a trabajar para presentar un proyecto que ilusione, en el que los ejidenses vean reflejadas sus inquietudes y encuentren respuestas a los problemas de su día a día", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha destacado que Ruiz encabezará un proyecto dirigido a ofrecer una alternativa a la gestión del PP en "un municipio próspero" y ha señalado que "será la voz de miles de ejidenses que reclaman un cambio y aspiran a vivir en una ciudad con unos servicios públicos a la altura de lo que precisan".

"LAS MEJORES CANDIDATURAS"

El dirigente socialista ha enmarcado la elección de Ruiz en el proceso con el que el PSOE prepara las elecciones municipales de 2027 y ha afirmado que el partido presentará "las mejores candidaturas", integradas por mujeres y hombres "preparados y comprometidos con los problemas reales de la ciudadanía".

Con estas candidaturas, el PSOE pretende ofrecer una alternativa a un PP que se encuentra "acomodado y con un proyecto agotado" en los municipios de la provincia.

Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial, Martín ha situado la vivienda entre las principales prioridades de los socialistas para los próximos comicios locales y ha defendido la necesidad de "frenar el modelo especulativo del PP".

Asimismo, ha criticado la gestión de los gobiernos municipales 'populares' y los servicios públicos que prestan. En este sentido, ha reprochado a sus alcaldes y alcaldesas que "hayan vivido de las inversiones impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de los fondos europeos mientras daban auténticos sablazos a las familias mediante tasas e impuestos para prestar unos servicios públicos absolutamente deficientes".

La Ejecutiva Provincial también ha respaldado otras candidaturas para 2027. Martín ha felicitado a Rafael Torres, que será el candidato socialista a la Alcaldía de Roquetas de Mar, y ha defendido la necesidad de impulsar "un cambio de modelo" tras 32 años de gobierno de Gabriel Amat.

Por otro lado, ha trasladado su enhorabuena a Victoria Cruz, responsable de las Juventudes Socialistas de Almería, que será nueva diputada autonómica del Grupo Parlamentario Socialista tras la decisión de Fátima Herrera de dejar su acta para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Almería.

TRAYECTORIA DE BELÉN RUIZ

Belén Ruiz, nacida en Andorra en 1973 y vinculada a El Ejido desde su adolescencia, ha desarrollado buena parte de su vida en los barrios de La Loma y Santo Domingo. Es diplomada en Enfermería por la Universidad de Almería (UAL) y cuenta con formación en Gestión y Dirección de Enfermería, Calidad y Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias.

Durante su trayectoria profesional ha dedicado nueve años a labores de coordinación y dirección de Enfermería en el Distrito Sanitario de Poniente y actualmente trabaja en Urgencias de Atención Primaria en Ejido Norte.