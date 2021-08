Bonnie Tyler cierra este viernes el ciclo de conciertos de ferial de Almería dentro de su gira por España

ALMERÍA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estrella galesa Bonnie Tyler va a actuar este viernes en Almería dentro de su gira por España con la que recala durante la semana de feria, con lo que cerrará el ciclo de nueve conciertos que ha acogido el recinto ferial de la capital almeriense.

Las entradas siguen estando a la venta a través de la página web oficial, con opción aún de conseguir un pase VIP especial que incluye barra libre, degustación de productos de la tierra y una foto firmada por Bonnie Tyler. El inicio del concierto está previsto para las 22,00 horas, con apertura de puertas a las 21,00 horas.

La actuación de la artista llega tras una semana de conciertos que ha contado con la puesta en escena de Kutxi Romero, Dorian y Viva Suecia, entre otros, dentro del Cooltural Fest, así como con Morad, Camela, Omar Montes e India Martínez. A ellas se ha unido también el show infantil 'Las aventuras de Bartolito'.

El Ayuntamiento ha valorado el paso de la artista británica por los escenarios almerienses, "un broche de oro con sabor internacional que vendrá a rubricar con su voz inconfundible, sus guitarras y sus canciones nuevas, combinadas con las más populares, la programación de agosto del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería".

Bonnie Tyler actuará en Almería en el marco de su gira internacional, tal y como anunciaron hace un par de meses el concejal delegado del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, acompañado por los representantes de la cantante en España, Manuel Fernández, director de Prodinter, y Manuel Moreno, management nacional de la artista.

Una actuación en la que Bonnie Tyler interpretará los éxitos más conocidos de su repertorio, como los míticos 'Total eclipse of the heart', 'It's a heartache', 'Holding out for a hero' o 'Lost in France', además de temas de su último álbum, 'The best is yet to come', lanzado este mismo año y con el que demuestra que sigue en pleno estado de forma e, incluso, alguna canción inédita.