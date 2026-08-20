La boya de Cabo de Gata (Almería) anota su temperatura más alta jamás registrada en el mar con 28,84 grados centígrados

Temperatura del mar mediante las mediciones del sistema Portus. - PUERTOS DEL ESTADO

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La boya de Cabo de Gata (Almería), integrada en la red exterior de Puertos del Estado, ha registrado este miércoles un nuevo récord absoluto de temperatura máxima en el Mediterráneo al alcanzar los 28,84 grados centígrados como consecuencia del calentamiento progresivo del mar constatado en los últimos años.

El registro de temperatura máximo ha tenido lugar a las 13,00 horas de este miércoles a lo largo de una jornada en la que la temperatura se ha mantenido por encima de los 28 grados centígrados prácticamente a lo largo de toda la jornada, entre las 9,00 horas y las 2,00 horas de este mismo jueves, según los datos provisionales consultados por Europa Press.

La propia Aemet alertaba este miércoles de temperaturas en el mar Mediterráneo "muy por encima de lo normal" para esta época del año, con la boya del Puerto de Málaga llegando a registrar el pasado martes "un valor increíble" de 28,8 grados centígrados.

La marca alcanzada este miércoles por la baliza de Cabo de Gata es la más alta registrada desde que en 2001 comenzaran las anotaciones, ya que supera la temperatura máxima de 28,61 grados centígrados que prevalecía hasta ahora y que se había alcanzado a la 1,00 de la madrugada del 21 de agosto de 2024.

La serie histórica muestran cómo la temperatura del agua del mar durante el mes de agosto ha ascendido gradualmente, con una máxima de media de 26,4 grados entre 2001 y 2010 --la más alta fue en 2009 con 27,8 grados-- y de 26,51 grados entre 2011 y 2020, con una máxima de 2018 de 27,08 grados. La media máxima entre 2021 y 2026 asciende hasta los 28,08 grados, más de un grado y medio por encima de la media de la década anterior.

A lo largo de este año, la boya de Cabo de Gata ha registrado, además de este récord absoluto de temperatura, otras dos máximas en los meses de mayo, cuando se anotó una temperatura de 22,32 grados, y en el mes de junio, cuando el agua llegó a alcanzar los 26,19 grados centígrados.

Los datos revelan un calentamiento paulatino de la temperatura del Mediterráneo en este punto como consecuencia, principalmente, del cambio climático ya que, salvo en octubre, noviembre y diciembre, los valores máximos alcanzados en cada uno de los restantes meses del año se han apuntado entre 2022 y 2026.