El bus urbano incorpora cambios para agilizar el tráfico en la avenida Cabo de Gata (Almería) a partir del 6 de octubre

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Función Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almería ha anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas temporales en el servicio de transporte urbano con el objetivo de mejorar los tiempos de recorrido de los autobuses y la circulación general en la avenida Cabo de Gata, en sentido Universidad, en el tramo comprendido entre el cruce con la calle Quesada y El Palmeral de El Zapillo, donde la vía dispone de un único carril.

Según ha informado el Consistorio en base a datos del operador del transporte urbano, del Centro de Control de Tráfico y de la Jefatura de la Policía Local, las actuaciones comenzarán el próximo lunes 6 de octubre y se aplicarán en días laborables, en horario de 7,45 a 9,30 horas, mientras se mantengan cerradas arterias principales de la ciudad como la avenida del Mediterráneo, la carretera de Sierra Alhamilla, la carretera de Níjar-Los Molinos, el Paseo de Almería o la rambla Obispo Orberá.

En ese periodo permanecerán fuera de servicio las paradas P133-California y P134-Cabo de Gata Zapillo. En su lugar estarán habilitadas las paradas P49-Villagarcía, situada en la sección con dos carriles en sentido Universidad; P313-Avenida Cabo de Gata 140, en la sección de un carril; y P135-Paseo Marítimo-El Palmeral, en la sección de dos carriles.

Otra de las medidas consistirá en que en la parada P313-Avenida Cabo de Gata 140 no se permitirá a los usuarios de las líneas L11, L18 y los refuerzos de la L13 recargar títulos multiviaje ni abonar en efectivo el billete en la franja horaria indicada, con el fin de "reducir los tiempos de carga". Asimismo, se ha previsto la presencia permanente de la Policía Local para regular el tráfico en el tramo afectado durante ese mismo horario.

El Ayuntamiento y la empresa concesionaria Surbus desarrollarán además una campaña informativa en redes sociales, aplicaciones móviles, páginas web, paradas afectadas, autobuses y paneles informativos para trasladar estos cambios a la comunidad universitaria.

El Consistorio ha confiado en que estas medidas permitan "ganar fluidez" en los momentos de mayor demanda del servicio y ha recordado que, "para minimizar el déficit puntual de capacidad que pudiera darse en la flota de autobuses, es fundamental que el acceso a la UAL se produzca de forma escalonada".