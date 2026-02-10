Buscan a una persona a cinco millas de Carboneras (Almería) tras lanzarse al mar por entrar agua en su embarcación

Archivo - Embarcación de Salvamento Marítimo. Imagen de archivo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha activado la búsqueda de una persona que se ha arrojado al mar este martes después de que en su embarcación comenzara a entrar agua, a unas cinco millas del Puerto de Carboneras.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, la llamada se ha recibido alrededor de las 14,00 horas, cuando la persona alertó de que su embarcación se estaba inundando y que iba a saltar al agua. Tras ello, se dio aviso a Salvamento Marítimo.

Desde el centro de coordinación, Salvamento Marítimo ha movilizado el helicóptero Eliner 221, que ha realizado búsquedas durante la tarde, según ha detallado esta institución a esta agencia.

Una vez ha anochecido, a las 18,50 horas, las labores de rastreo se han suspendido temporalmente, aunque se espera que se reanuden durante la mañana de este miércoles si la persona no ha sido localizada durante la noche.

Además, se ha contactado con los buques que se encontraban en la zona, aunque hasta el momento no han observado nada. Salvamento Marítimo continuará emitiendo avisos a los navegantes por si localizan a la persona.