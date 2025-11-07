Cae una red con 18 detenidos por tráfico de armas y drogas con registros en Almería, Granada y Huelva

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el comisario provincial, Antonio María Delgado, se saludan durante la presentación de la operación junto a parte del material intervenido. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería la ramificación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, de armas de fuego y a la defraudación de fluido eléctrico.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y con la supervisión de la Fiscalía Antidroga, ha culminado con la detención de 18 personas y la práctica de 23 registros domiciliarios en Almería, Granada y Huelva.

Los agentes han localizado más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego y 130.000 euros en metálico, además de 302 décimos de la Lotería Nacional, según ha detallado la Policía Nacional.

La investigación se ha originado tras otra actuación realizada en abril, cuando se desmontó una estructura criminal asentada en Pechina dedicada al suministro de armas a otros grupos del sur de España y al cultivo de marihuana. A partir de aquella operación, los investigadores han identificado a nuevos implicados en la compraventa de armas y en plantaciones cannábicas.

