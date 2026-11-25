El presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio Morell, y el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, durante la jornada 'Cajamar & IBM Innovation Day' en Almería. - CAJAMAR

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Cooperativo Cajamar e IBM han reunido este miércoles a centenares de directivos y profesionales de empresas y cooperativas en el auditorio del Centro Financiero Cajamar, en Almería, para analizar cómo los datos, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica pueden acelerar la transformación de las organizaciones y mejorar su competitividad.

Según han informado ambas entidades en una nota, la jornada 'Cajamar & IBM Innovation Day' ha puesto el foco en la nueva plataforma de datos e IA del Grupo Cajamar y en cómo pasar de proyectos tecnológicos aislados a capacidades integradas en el negocio.

El encuentro, en el que han participado directivos y expertos de ambas compañías y de Cosentino, se ha celebrado en el marco del centenario de IBM en España, donde la compañía ha participado en hitos como las primeras elecciones democráticas, la Exposición Universal de 1992 o la transformación del sistema financiero.

La relación de IBM con Andalucía se remonta a más de siete décadas de colaboración con empresas e instituciones de la comunidad autónoma. Su trabajo con el Grupo Cajamar ha permitido poner la IA al servicio de los agricultores mediante los primeros servicios de 'Plataforma Tierra', su comunidad de conocimiento para la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario.

En la actualidad, ambas entidades trabajan "para acelerar la transformación de sus procesos, reforzar la gobernanza y el control de los datos e integrar modelos y agentes de IA en actividades de la entidad".

El planteamiento busca establecer una base tecnológica "abierta, gobernada y escalable" que permita desarrollar nuevos casos de uso de forma "consistente", con controles comunes y capacidad para extenderlos a distintas áreas de la organización. Este enfoque también facilita que los profesionales dediquen más tiempo a tareas de mayor valor en el servicio a los clientes.

El presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio Morell, ha señalado que la relación entre ambas compañías "demuestra el valor de las colaboraciones construidas a largo plazo".

"Hemos trabajado juntos para aplicar la tecnología a retos reales, impulsar la innovación y desarrollar capacidades que ayuden a afrontar los desafíos del futuro con mayor confianza y competitividad", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha destacado que "la tecnología es hoy un elemento fundamental en nuestra capacidad para crecer, mejorar la eficiencia, desarrollar nuevos servicios y responder a las necesidades de nuestros clientes".

Baamonde ha afirmado que esta transformación resulta "imprescindible" para consolidar a Cajamar como el principal grupo financiero cooperativo de España y reforzar su posición como "entidad de referencia del sector agroalimentario".

"No se trata únicamente de disponer de las mejores soluciones tecnológicas. Debemos ser capaces de integrarlas en nuestra organización, adaptar nuestros procesos y aprovechar todo su potencial para ofrecer un servicio más eficiente, cercano y personalizado", ha manifestado, tras lo que ha incidido en la necesidad de mantener los principios de "seguridad, responsabilidad y confianza" de la entidad.

Asimismo, ha reivindicado el papel de Cajamar como entidad financiera cooperativa vinculada al territorio y a los sectores productivos. "Debemos actuar como puente entre las tecnologías más avanzadas y las necesidades reales de las empresas y de los sectores productivos", ha señalado. A su juicio, el conocimiento de estos sectores y las capacidades tecnológicas de socios como IBM sitúan a Cajamar en una "posición privilegiada" para contribuir a este proceso.

EL POTENCIAL DE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

IBM ha abordado también las posibles aplicaciones de la computación cuántica para resolver desafíos empresariales complejos y ha repasado los avances de su hoja de ruta, cuyo objetivo es la presentación de un ordenador cuántico tolerante a fallos en 2029.

Asimismo, ha destacado el papel de su centro de computación cuántica de San Sebastián y la colaboración con la Junta de Andalucía para impulsar el Centro de Innovación de Tecnologías Exponenciales de Granada.

El director de negocio de IA y datos de IBM, Jacobo Garnacho, ha asegurado que "la próxima ventaja no estará en quién tenga la mejor IA, sino en quién sepa convertirla antes en una capacidad real de negocio". "La tecnología cambia muy rápido; las empresas tienen que aprender a aprovecharla sin perder el control", ha advertido.

Por su parte, el director comercial de cuentas estratégicas de IBM, Roberto Ocaña, ha explicado que el proyecto desarrollado con el Grupo Cajamar a través de IBM Fusion "demuestra que la tecnología genera impacto real cuando se integra en el negocio". Así, ha destacado la apuesta de la entidad financiera por unificar sus datos e incorporar la IA a sus procesos clave sobre una infraestructura abierta e híbrida.

El director tecnológico de IBM, Enric Delgado, ha apuntado que "la computación cuántica está ya a la vuelta de la esquina y será capaz de resolver problemas de negocio relevantes que son inabordables hoy en día solamente con IA o con computación clásica".

Delgado ha incidido en la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta tecnología, comprender cómo se complementa con la IA y prepararse para aprovechar su potencial.

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

La jornada ha incluido una mesa empresarial sobre las ventajas competitivas que puede aportar la tecnología, en la que han participado el director de la División de Arquitectura Empresarial TIC de BCC-Grupo Cajamar, Miguel Villalobos; el director de Sistemas de Información de Cosentino, Rafael Domene, y el responsable de alianzas estratégicas de IBM Quantum en España, Mikel Díez.

Domene ha señalado que, "para Cosentino, la IA no consiste en añadir más tecnología, sino en eliminar complejidad". De este modo, ha defendido un cambio de modelo en el que sea la tecnología la que se adapte a las necesidades de los trabajadores y de los procesos, y no al contrario.

Por su parte, Villalobos ha destacado la contribución de la innovación tecnológica a la mejora del servicio a los socios y clientes de Cajamar y a la competitividad del tejido empresarial, especialmente del sector agroalimentario.

Ante las posibilidades que ofrece la computación cuántica, ha abogado por "combinar ambición y rigor", explorar sus aplicaciones junto a socios tecnológicos, universidades y centros de investigación, buscar beneficios concretos y anticipar la preparación de la seguridad poscuántica.

"Nuestro criterio es claro: partir de necesidades reales, medir los resultados y avanzar al ritmo que permitan la madurez tecnológica y las garantías de seguridad", ha agregado.

Díez ha destacado que el trabajo conjunto de IBM y la Junta en este ámbito incluye la formación, el acceso a ordenadores cuánticos y el apoyo al desarrollo de casos de uso. "Es parte de nuestra apuesta por situar a España como referente europeo en estas tecnologías", ha apostillado.