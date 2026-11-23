Archivo - Maniobra de repostaje de un E-3 AWACS procedente de la Base de Geilenkirchen, en Alemania - U.S. Air Force / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe militar operativo de la OTAN ha ordenado el despliegue de un avión de vigilancia AWACS para vigilar el espacio aéreo europeo tras la incursión de un misil J-101 atribuido a Rusia en espacio aéreo polaco la semana pasada.

Tras un "incidente peligroso" del que "Rusia es plenamente responsable", el comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidenses Alexus Grynkewich ha autorizado "el despliegue avanzado de un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la OTAN".

El comandante, ha comunicado la portavoz de la OTAN, Allison Hart, "está evaluando el despliegue de recursos adicionales" mientras "continúa analizando la postura de la OTAN sobre "disuasión y defensa en Polonia y otros lugares".

"Todos los aliados se solidarizan plenamente con Polonia. La OTAN permanece unida, preparada y comprometida con la defensa contra cualquier amenaza", concluye el comunicado.