Marlaska atiende a los periodistas en Santander - JUANMA SERRANO ARCE

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que su departamento sigue investigando la actuación policial y el uso de la fuerza por parte de agentes durante las manifestaciones celebradas con motivo de la huelga general del pasado 11 de noviembre y ha apuntado al respecto que "próximamente" estará el informe que determine las medidas a adoptar, en caso de que sea preciso tomar alguna.

"Se está investigando y, evidentemente, próximamente vamos a tener el informe donde podamos ya tomar las medidas necesarias, en caso de que sea preciso tomar alguna medida en ese sentido", ha señalado este martes a preguntas de los periodistas en Santander.

Marlaska se ha pronunciado así al ser cuestionado por los medios sobre novedades en cuanto a la actuación policial el 11N y después de que distintas organizaciones y colectivos denunciaran "uso excesivo" de la fuerza policial durante la huelga convocada para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda y mejoras salariales y laborales.