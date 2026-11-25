El origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- UNSPLASH

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada establecida por Naciones Unidas para concienciar sobre las distintas formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas y promover medidas para erradicarlas.

La fecha, conocida también como 25N, tiene su origen en el asesinato de tres activistas dominicanas durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su historia impulsó una conmemoración que comenzó en el movimiento feminista latinoamericano y que, décadas después, obtuvo reconocimiento internacional.

POR QUÉ SE CELEBRA EL 25 DE NOVIEMBRE: LA HISTORIA DE LAS HERMANAS MIRABAL

El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en República Dominicana Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas que participaban en la oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Conocidas como Las Mariposas, se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la represión. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia), se propuso conmemorar el 25 de noviembre en recuerdo de las tres activistas y como fecha para denunciar la violencia contra las mujeres.

La iniciativa fue adquiriendo reconocimiento internacional hasta que, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó oficialmente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer mediante la resolución 54/134.

QUÉ SIGNIFICA EL 25N Y CUÁL ES SU OBJETIVO

La conmemoración busca sensibilizar a la sociedad sobre la violencia ejercida contra las mujeres y promover actuaciones para prevenirla, combatirla y proteger a las víctimas.

Naciones Unidas considera que esta violencia comprende los actos que causan o pueden causar daños físicos, sexuales o psicológicos, así como las amenazas, la coacción y la privación arbitraria de libertad, tanto en el ámbito público como en el privado.

El 25 de noviembre marca también el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, una campaña internacional que se prolonga hasta el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos.

En 2026, la campaña de Naciones Unidas ÚNETE pone el foco en garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas, proteger a las supervivientes de la violencia y acabar con la impunidad de los agresores.

CÓMO SE CONMEMORA EL 25N EN ESPAÑA EN 2026

En España, las administraciones públicas y distintas organizaciones sociales organizan actos institucionales, campañas y movilizaciones para sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres y reclamar medidas para combatirla.

Este año, el Ministerio de Igualdad ha presentado la campaña institucional 'El papel que no eliges', centrada en la violencia digital contra las mujeres, especialmente en la creación y difusión de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial, conocidas como deepfakes.

La campaña, protagonizada por la actriz Anna Castillo, busca llamar la atención sobre esta forma de violencia y sus consecuencias para las víctimas.

DÓNDE PEDIR AYUDA ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En España, las víctimas de violencia contra las mujeres y las personas de su entorno pueden acudir al 016, un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de Igualdad que ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata.

Además de llamar al 016, se puede contactar mediante WhatsApp en el 600 000 016, por correo electrónico en 016-online@igualdad.gob.es o a través del chat disponible en la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.