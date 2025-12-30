Cajamar Mintonette Almería se proclama campeón de la Copa de España femenina de Voleibol Cadete

Entrega de trofeos Copa de España de Voleibol Cadete - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo Cajamar Mintonette Almería se ha alzado con el primer puesto en una de las seis categorías femeninas de la Copa de España de Voleibol Cadete, celebrada del 27 al 30 de diciembre en Almería, Roquetas de Mar y Huércal de Almería, un torneo que ha generado un impacto económico estimado en 3,5 millones de euros para la ciudad y la provincia.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, además del triunfo del conjunto almeriense, la representación provincial ha logrado otros resultados, con un segundo puesto para AVG 2008 y un tercer lugar para Al Bayyana Roquetas en categoría femenina, mientras que en la modalidad masculina Open Beach & Voley ha obtenido la tercera posición en una de las dos categorías disputadas.

La Copa de España de Voleibol Cadete ha reunido a más de 3.500 jugadores, distribuidos en 215 equipos, que han disputado cerca de 700 partidos en 28 pistas de juego ubicadas en 12 pabellones cubiertos. La competición femenina se ha dividido en seis categorías y la masculina en dos, todas del mismo nivel.

La entrega de trofeos se ha celebrado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y ha contado con la participación del concejal de Promoción de la Ciudad, Turismo y Comunicaciones, Joaquín Pérez de la Blanca; la diputada provincial Esther Álvarez; el delegado territorial de Deportes, Cultura y Turismo, Juan José Alonso; así como representantes de las federaciones andaluza y española de voleibol.

Durante el acto, Pérez de la Blanca ha subrayado que este evento "es un ejemplo del impacto positivo del deporte en el turismo y su desestacionalización", destacando los beneficios para hoteles, comercios y restaurantes y el trabajo conjunto entre Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía para consolidar a Almería como "referente del turismo deportivo".

Por su parte, Álvarez ha señalado que "gracias a esta competición la provincia se ha convertido en el epicentro nacional del voleibol base. Con este gran evento hemos reafirmado nuestra vocación como tierra de voleibol y demostramos, una vez más, la capacidad de la Diputación de Almería para organizar eventos que son referentes en todo el país".

Por último, el delegado territorial Juan José Alonso ha valorado "la importancia de la colaboración entre las administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, que da como resultado que podamos acoger eventos de la magnitud de esta Copa de España, que reúne al talento base de toda España y con significativos beneficios económicos para la provincia. Desde la Junta de Andalucía seguiremos trabajando para que en 2026 sigamos siendo sede del turismo deportivo nacional e internacional".